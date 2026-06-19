NH농협은행, 한국해양진흥공사와 ‘해양산업 경쟁력 강화를 위한 금융지원 업무협약’ 체결

해진공 추천기업과 국내 중소 선사에 금융지원 협약

[농협은행 보도자료] NH농협은행-한국해양진흥공사 금융지원 업무협약 체결 260619 0 강태영 NH농협은행 은행장(왼쪽 네 번째)이 19일 부산 해운대구에 위치한 한국해양진흥공사 본사에서 협약식을 마치고 안병길 한국해양진흥공사 사장(왼쪽 세 번째) 및 관계자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다./NH농협은행

NH농협은행이 해양산업 경쟁력 강화와 중소 해운기업의 경영 안정을 위해 금융지원에 나선다.NH농협은행은 19일 부산 해운대구에 위치한 한국해양진흥공사 본사에서 한국해양진흥공사와 '해양산업 경쟁력 강화를 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 강태영 NH농협은행장과 안병길 해양진흥공사 사장을 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.이번 협약은 정부의 해양산업(해운·항만·물류) 경쟁력 강화 정책에 맞춰 글로벌 공급망 불안정 등으로 어려움을 겪고 있는 중소 해양기업의 자금 조달 부담을 완화하고, 경영 안정을 지원하기 위해 마련됐다.농협은행은 이번 협약을 통해 해양진흥공사가 추천한 기업을 대상으로 금융지원을 한다. 또 국내 중소 선사 대상 운전자금 최대 20억원 이내 이차보전 금융지원, 해양진흥공사 발행 채권 인수 등을 통한 재원 조달 협력 등 다양한 분야에서 협력 체계를 구축하기로 했다.강태영 행장은 "이번 협약이 국가 기간산업인 해양산업의 글로벌 경쟁력을 높이고 대외 환경 변화로 어려움을 겪고 있는 중소 선사들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "한국해양진흥공사와 긴밀히 협력해 해양기업의 금융 부담을 완화하고 생산적 금융지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.