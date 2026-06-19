저축은행중앙회, 금융보안원과 저축은행 CEO 금융보안 세미나 진행

최신 금융보안 정책과 보안 침해 사례 공유

보도자료 사진1 0 오화경 저축은행중앙회 회장(왼쪽 다섯 번째)이 19일 서울 중구 소재 은행회관 뱅커스클럽에서 열린 '저축은행 CEO 금융보안 세미나'에서 박상원 금융보안원 원장(왼쪽 여섯 번째)를 비롯한 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다./저축은행중앙회

저축은행중앙회가 금융보안원과 함께 급변하고 있는 금융 환경에 맞춰 저축은행 업권의 보안 전략 수립을 논의했다.저축은행중앙회는 19일 서울 중구에 위치한 은행회관 뱅커스클럽에서 '저축은행 CEO 금융보안 세미나'를 개최했다고 밝혔다.이번 세미나는 최신 금융보안 정책과 보안 침해 사례를 공유하고 AI를 비롯한 디지털 금융 신기술 도입 가속화 등을 논의하기 위해 마련됐다. 금융보안원 분야별 전문가들이 연사로 나서 저축은행 경영진이 알아야 할 현안과 대응 방향을 주제로 발표를 진행했다.이날 서호진 금융보안원 보안연구부장은 최신 금융보안 정책 동향과 금융권 영향을 소개했으며, 김기철 침해대응부장은 최근 발생하고 있는 보안침해 사례를 공유하고 대응 방안을 제시했다. 마지막으로 김성웅 AI혁신부장은 금융권 AI 추진현황 및 보안 전략을 발표했다.행사에 참석한 저축은행 대표이사들은 금융보안 강화 필요성에 대한 공감대를 바탕으로 각 저축은행의 보안 시스템 및 내부통제 체계를 면밀히 점검하고, 임직원의 보안 의식을 고취하는 등 금융보안 수준을 지속적으로 제고해 나갈 것이라고 뜻을 모았다.오화경 저축은행중앙회 회장은 "금융보안은 단순히 기술적인 침해 예방 업무를 넘어 우리의 핵심가치인 '고객과의 신뢰'를 지키는 일이다"며 "금융보안 강화는 비용이 아니라 미래 투자라는 인식을 바탕으로 중앙회가 추진 중인 차세대IT시스템에서도 정보보안강화를 핵심 과제로 삼겠다"고 말했다.