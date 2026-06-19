李대통령, 與 당권경쟁 직격…“원수 싸우듯 전쟁해서 되겠나”

질문 받는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑을 마친 뒤 취재진의 질문을 받고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 여당의 당권 경쟁과 관련해 "경쟁을 해야지 전쟁을 해서 되겠냐"고 직격했다.이 대통령은 19일 청와대 춘추관에서 열린 유럽·G7(주요 7개국) 정상회의 순방 결과 브리핑에서 "민주당 내의 경쟁과 갈등에 대해 한 말씀 꼭 드리고 싶다. 원수 싸우듯이 하지 마시라"며 이 같이 말했다.이 대통령은 "같은 진영이라고 하는 울타리 안에 있는 사람들끼리 경쟁을 하는 게 아니라 전쟁을 해서 되겠나"며 "모욕하고 헐뜯고, 없는 사실을 만들어 공격하고 그런다"고 지적했다.특히 이 대통령은 "있는 사실에 기초해서 경쟁, 논쟁하고 경쟁해야 된다. 없는 것을 지어내지 말라"며 "이것도 하나의 테크닉이라고 생각하는지 모르지만 그것은 나쁜 짓이다. 다시 서로 회복할 수 없다"고 강조했다.또 이 대통령은 '명청갈등' '당청갈등' 등의 이름으로 여당의 내부 갈등 우려가 나오는 것에 대해 "민주당과 정부가 엄청난 갈등이 있는 것처럼 보이지만, 저는 더 잘되기 위한 과정이라고 생각한다"고 말했다.이 대통령은 "당정 관계는 하나이기도 하면서 남이기도 하고, 남이면서 하나이기도 하다"며 "서로 격려할 수도 있고, 잘못된 게 있으면 지적할 수도 있다. 좋은 소리만 해야 된다고 생각하지는 않는다"고 밝혔다.그러면서도 이 대통령은 "(당정 관계가) 잘 돼야 한다. 그런 측면에서 일종의 사명감을 갖고 있다"고 강조했다.이 대통령은 "언제나 정치는 포용적이어야 한다며 "집권 여당이 되면 입장이 달라지는 것"이라고 하며 여당의 역할을 다시 한번 강조했다.이 대통령은 최근 자신과 여당의 지지율이 동반 하락하고 있는 것에 대해 "선거일을 기점으로 지지율이 폭락하고 있다. 엄중하게 받아들여야 한다"고 말했다.이 대통령은 "국민의 평가다. 이재명 대통령 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 거 아니겠냐"며 "사실 저는 선거를 기점으로 전후를 나눈다면 변한 게 없다. 국정은 변한 게 없다"고 말했다.이어 "최소한 저를 포함한 정부는 나름 최선을 다했지만, 어쨌든 국민께서 우리가 기대한 만큼의 선택을 해주시지 않으신 것이다. 당에 대해서도 마음에 안 드는 사람이 늘어났을 것"이라며 "그것은 냉정한 현실"이라고 말했다.아울러 이 대통령은 "받아들여야 하고. 또 결론적으로는 그것에 대해서 무한 책임을 져야할 것"이라며 "더 많이 노력해야겠다. 그 원인을 제거하기 위해서도 애써야할 것"이라고 거듭 강조했다.이어 "뭐 여러 가지 분석이 있겠지만, 제일 큰 건 '먹고살기 힘들어 죽겠는데, 뭘 가지고 싸우는 건가. 도대체 너희의 다툼이라는 게 우리의 삶과 무슨 상관이 있으며 우리가 맡긴 공적 업무와 무슨 상관이냐'는 게 아닐까 하는 게 제 생각"이라며 "국민께서 보시기에는 화날 만하다는 생각이 든다"고 설명했다.아울러 이 대통령은 "분명한 것은 당은 더 많은 국민의 지지를 얻기 위해 노력해야 한다"면서 "다른 요소를 찾기보다는 같은 요소를 찾기 위해서 노력해야 한다"고 거듭 말했다.