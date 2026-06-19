민주, 李 유럽 순방 성과…“후속 사항과 책임 충실 이행”

"이번 순방은 대한민국 위상 제고하고, 국익 극대화"

"사회연대경제 등 여러 측면에서 경제적 외연 확장"

강준현 민주당 수석대변인 기자간담회 0 아시아투데이 송의주 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인이 7일 국회에서 기자간담회를 하고 있다.

더불어민주당이 19일 이재명 대통령의 8박 10일 유럽 순방 성과에 대해 후속 사항들이 잘 이행될 수 있도록 집권 여당으로서 잘 뒷받침하겠다고 강조했다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 논평을 통해 "대한민국의 위상을 드높인 이재명 대통령의 유럽 순방, 더불어민주당도 성과와 책임을 충실히 이행하겠다"고 했다.이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 유럽 순방 성과를 직접 보고했다. 트럼프 미국 대통령과 나눈 대화부터 시작해 외국 한반도 평화, 디지털 교역 환경 조성 등 외국 정상들과 논의한 여러 현안에 대해서도 허심탄회하게 공개했다.강 수석대변인은 "이번 순방은 국제사회에서 대한민국의 위상을 제고하고, 실용외교로 국익을 극대화한 계기가 됐다. 세계 주요 국가들과 연대와 대화를 통해 두터운 외교 관계를 수립함과 동시에 중소기업과 스타트업의 진출, 디지털 교역 환경 조성, 첨단과학기술과 에너지, 사회연대경제 등 여러 측면에서 경제적 외연 확장을 이뤄냈다"고 했다.또 강 수석대변인은 "대통령의 이번 유럽 순방은 우리에게 변화하는 세계 질서를 직시해야 할 필요성을 시사했다. 국제사회의 질서는 매우 다변적이고 다양한 구도로 나타나고 있으며, 냉전 시대적 대결 논리나 이분법적 사고에 갇혀서는 고립될 수밖에 없음이 확실해지고 있다"고 했다.이어 "그럴수록 우리의 국익을 최대로 추구할 수 있는 지혜로운 자세가 중요하다. 이재명 대통령이 강조한 실용적인 접근과 실질적인 판단은 대한민국의 외교적 이익을 극대화할 수 있는 방책"이라고 부연했다.아울러 강 수석대변인은 "민주당도 세계를 바라보는 유연한 안목을 유지하며, 대통령이 일군 성과의 후속 사항과 책임을 충실히 이행하겠다. 이재명 정부와 국민과 함께 대한민국 대도약 시대로 귀결하도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.