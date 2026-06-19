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건설·부동산 업계소식

현대건설·남동발전, 석탄화력발전소 연계 SMR 기술 공동 개발

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이수일 기자

승인 : 2026. 06. 19. 18:26

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최영 현대건설 뉴에너지사업부장(왼쪽)과 이영기 한국남동발전 안전기술부사장이 19일 서울 종로구 현대건설 계동 본사에서 '석탄화력발전소 연계 소형모듈원전(SMR) 연구 및 사업화 공동 추진' 협력을 위한 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다.
현대건설은 한국남동발전과 함께 19일 서울 종로구 현대건설 계동 본사에서 '석탄화력발전소 연계 소형모듈원전(SMR) 연구 및 사업화 공동 추진' 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

양사는 이번 협약을 계기로 정부의 무탄소 전원 확대 기조에 따라 단계적 폐지가 예정된 석탄화력발전소의 보일러를 SMR로 변경, 발전설비를 재사용해 에너지를 생산할 수 있는 기술 개발에 착수한다. 이를 통해 석탄화력발전의 유휴 인프라를 활용한 SMR 기반 발전사업의 실증·사업화 가능성도 함께 모색하기로 했다.

이를 위해 양사는 △석탄화력발전설비 및 부지와 연계한 SMR 설치·활용 기술 개발 △발전 운영 기술, 설비, 현장 데이터 등 정보 공유 △공동 연구 및 사업화 촉진을 위한 실무협의체 운영 등에 협력할 예정이다.

특히 기존 발전소 부지와 설비를 활용한 '리트로핏' 방식의 기술·경제적 타당성을 검토해 무탄소 전원 기반의 종합 에너지 플랜트 모델을 구체화하는 데 집중할 계획이다.

리트로핏은 기존 설비는 유지한 채 핵심장비를 교체하거나 신기술 또는 추가 장치를 통해 성능, 효율, 안전성 등을 개선하는 방식이다. 에너지 전환 과정에서 기존 발전 인프라의 활용도를 높일 수 있는 방안으로 주목받고 있다.

현대건설 관계자는 "이번 협약은 차세대 원자로 기술과 기존의 발전 인프라를 결합해 에너지 전환 시대에 필요한 사업 모델을 발굴한다는 데 의의가 있다"며 "미래 에너지 시장을 선도할 전원 개발을 위해 현대건설의 원전 기술 경쟁력과 한국남동발전의 발전 운영 노하우에 기반한 실질적 협력 성과를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
이수일 기자

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