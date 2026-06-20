‘연어술파티’ 이화영 1심 실형에 국힘 “與. 李공소취소 시도 중단하고 사죄해야”

정점식 “김대업·광우병·천안함·사드·후쿠시마오염수 등 민주당 거짓 선동역사에 추가해야”

이화영 국민참여재판 증인 출석하는 박상용 검사<YONHAP NO-3000> 0 박상용 인천지검 부부장검사가 16일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열리는 이화영 전 경기도 평화부지사의 '검사실 술 파티 위증' 혐의 국민참여재판에 증인으로 출석하고 있다. /연합

국민의힘이 20일 '연어 술파티' 의혹을 제기했던 이화영 전 경기도부지사의 국민참여재판 1심 '실형' 결과와 관련해 "거대 여당과 이재명 대통령의 조작 수사 프레임은 대국민 사기극이었다는 것이 명백해졌다"고 비판했다.박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 "이 전 부지사의 황당무계한 거짓말은 그간 쌍방울 대북송금 사건 전체를 '검찰 조작 수사'로 몰아가기 위한 민주당의 핵심 각본이었다"며 "국민을 기만하고 사법부를 조롱했던 '검찰청사 내 연어 술파티' 의혹의 실체가 드러난 것"이라고 밝혔다.그러면서 "민주당은 이 거짓 주장을 신줏단지처럼 떠받들며 국회에서 청문회와 국정조사를 남발했다. 정당 수사를 진행한 검사들을 탄핵하겠다고 날뛰었다"며 "이재명 대통령의 사법리스크를 지우기 위해 공소 취소 특검까지 밀어붙였다. 공당 전체가 범죄자의 파렴치한 거짓말에 편승해 국가 형사사법 시스템을 마비시키고 국민을 기만하는 데 앞장선 셈"이라고 말했다.보수진영의 비판의 목소리도 잇따랐다. 국민의힘 내 '이재명 대통령 재판취소 저지 특별위원회' 위원장인 주진우 의원도 SNS를 통해 "이재명 공소 취소의 한 줌 근거조차 무너졌다. 법무부와 검찰은 박상용 검사 징계 시도를 철회하라"며 "이 대통령은 공소 취소 시도를 중단하고 사죄해야 한다"고 지적했다.김장겸 의원도 "본인들 죄 지우기에 혈안 돼 있는 이재명 정권과 민주당의 다음 수순은 국민참여 재판 제도를 폐지토록 법 개정을 추진할 것으로 보인다"고 전했다. 한동훈 무소속 의원도 "이재명 민주당 정권 전부가 달려들었던 무고의 굿판이 끝났다"며 "굿판을 벌인 사람들에게 책임을 물어야 한다"고 비판했다.정점식 국민의힘 원내대표도 "이 대통령은 이제 공소취소에 대한 집착을 포기해야 한다. 진실을 가려준 배심원들과 재판부에겐 감사의 뜻을 전한다"며 "김대업 병풍, 광우병 선동, 천안함 괴담, 사드 괴담, 후쿠시마 오염수 괴담으로 이어온 민주당 거짓 선동 역사에 연어 술파티 선동도 추가돼야 할 것"이라고 꼬집었다.한편, 이날 수원지법 형사 11부(송병훈 부장)는 국회증언감정법위반(위증), 정치자금법위반, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 이 전 부지사에게 국민참여재판에서 징역 4개월을 선고했다. 재판부는 연어술파티 위증 혐의에 대해서만 유죄로 판단했다. 나머지 혐의에 대해서는 공소를 기각했다.