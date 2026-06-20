6·3 지방선거 ‘투표용지 부족’ 합수본, 주말간 압수물 분석 총력

투표관리관 소환 등 당일 대응 정황 규명

'인쇄 매수 축소·방만 운영' 등 수사 확대

선관위 압수수색 0 아시아투데이 송의주 기자 = 6·3 지방선거 당시 벌어진 투표지 부족사태를 수사하는 검경 합동수사본부 및 경찰 관계자가 11일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에서 압수수색을 하기 위해 이동하고 있다.

6·3 지방선거의 '투표용지 부족 사태' 진상을 규명 중인 검경 합동수사본부(합수본)가 주말간 참고인 조사와 압수물 분석에 집중하고 있다. 이는 선거 당일의 현장 혼선부터 인쇄 매수 축소 결정, 예산 오남용 의혹에 이르기까지 중앙선거관리위원회(선관위) 행정 전반의 부실 여부를 확인하기 위한 고강도 조사다.20일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오후 서울 강남구 개포2동 투표소 담당 투표관리관을 참고인 신분으로 소환해 조사를 진행하고 있다. 이와 함께 지난 11일 선관위 압수수색을 통해 확보한 투표록과 서버 데이터에 대한 집중 분석을 진행 중이다. 합수본은 투표록을 토대로 각 주요 투표소의 용지가 고갈된 정확한 시점과 추가 용지를 요청한 상세 경로를 파악해 당시의 상황을 실시간으로 재구성하고 있다.현장 파견 공무원들을 대상으로 한 수사는 이미 상당 부분 진행됐다. 합수본은 지난 16일 송파구 잠실7동 제2투표소 공무원을 조사한 것을 시작으로, 18일에는 잠실·반포·노량진 투표소, 19일에는 강남구 청담동 투표소의 관리 공무원들을 잇달아 소환해 조사를 마쳤다. 이 과정에서 선거 당일 선관위의 대응이 체계적이지 못했다는 취지의 현장 진술을 여럿 확보한 것으로 알려졌다. 아울러 사태의 단초가 된 투표용지 인쇄 매수 하향(선거인 수 60%이상에서 50%이상으로 감축) 조정 과정에 대해서도 규명에 나섰다. 합수본은 지난해 12월10일 사무총장 전결로 시행된 '제9회 전국동시지방선거 종합관리 지침'의 작성과 결재 과정에서 규정 위반이 없었는지 검증하는 한편, 노태악 전 선관위원장 등 지휘부의 인지 여부를 확인할 예정이다.송파구선관위는 법원의 증거 보전 결정이 내려지기 전 잠실7동 제2투표소의 용지 보관상자를 폐기해 논란을 불렀다. 선관위는 법적 의무가 없는 상자라며 해명했으나, 합수본은 실제 관리 지침 준수 여부와 폐기 행위의 고의성 여부를 집중적으로 파헤칠 방침이다. 여기에 노 전 위원장이 재임 기간 중 3차례에 걸쳐 배우자와 함께 다녀온 해외 출장 보고서에서 동행 사실 및 예산 내역을 빠뜨렸다는 의혹도 핵심 수사 대상으로 다뤄지고 있다. 앞서 국민의힘은 외유성 해외 출장을 다녀온 선관위 직원들과 노 전 위원장, 그리고 이에 동행했던 더불어민주당 관계자들을 업무상 횡령 혐의로 고발한 상태다. 합수본은 확보한 압수물 분석과 현장 파견 공무원 조사가 일단락되는 대로, 선관위 본청 실무진과 핵심 관계자들에 대한 직접 소환에 나설 계획이다.한편 합수본은 수사 효율성을 극대화하기 위해 검사 1~2명을 추가로 투입해 보강하는 방안을 조율 중인 것으로 확인됐다.