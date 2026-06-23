점심값 최대 20만원 지원…전북도 먹거리 복지에 1464억원 투입

영유아·학생·청년·임산부 등 맞춤형 먹거리 돌봄 본격화

근로자 신규 사업·천원의 아침밥 확대 등 먹거리 안전망 구축

전북특별자치도가 2026년 농식품 바우처 사업 신청에 나섰다. 전북특별자치도 0 전북특별자치도가 2026년 농식품 바우처 사업 홍보 이미지./ 전북특별자치도

전북특별자치도가 영유아부터 청년, 근로자, 임산부, 취약계층까지 생애주기별 맞춤형 먹거리 지원을 위해 올해 1464억원 규모의 '전북형 먹거리 돌봄 지원사업'을 추진한다.23일 전북도에 따르면 올해 사업은 취약계층의 식생활 안전망 강화와 성장기 학생 건강 증진, 근로자 복지 확대, 임산부 지원 강화 등에 중점을 두고 추진된다.◇ '농식품 바우처' 청년 가구까지 확대도는 농식품 바우처 사업에 89억원을 투입하고 있다. 올해는 지원 대상을 기존 영유아·아동·임산부 포함 가구에서 34세 이하 청년 가구까지 넓혔고, 지원 기간도 10개월에서 12개월로 늘려 연중 상시 지원 체계를 갖췄다. 인구 감소로 식품 구매가 어려운 농촌의 '식품 사막화' 문제를 풀기 위해 전북형 이동장터 시범사업도 새로 시작했다. 찾아가는 농촌형 이동장터 운영 지역을 지난해 1개소(완주)에서 2개소(완주·임실)로 확대해 먹거리 접근성을 끌어올린다.◇ 미래세대를 위한 과일간식 및 무상급식 확대성장기 학생의 건강 증진에는 모두 1334억 원이 든다. 초등 늘봄교실 어린이 과일간식 지원 대상은 지난해 1만 3678명에서 올해 1만 5133명으로 10.6% 늘었고, 학교 무상급식은 식품비 평균 단가를 75원 올려 급식의 질을 높인다.대학생 천원의 아침밥 사업도 규모를 키웠다. 지난해 13만 8000끼였던 지원량을 올해 16만 6000끼로 20.5% 확대해 아침 결식률을 낮추고 건강한 식습관 형성을 돕는다.◇ '든든한 점심밥' 신규 도입올해 가장 주목할 변화는 근로자 지원의 신설과 확대다. 중소기업 근로자의 식비 부담을 덜어주기 위해 점심값의 20%(연 최대 20만 원)를 지원하는 '든든한 점심밥' 사업을 새롭게 마련했다. 산업단지 근로자 천원의 아침밥 사업은 운영 일수를 53일에서 251일로, 사업비를 1억 5000만원에서 8억원으로 늘려 근로자가 체감하는 복지 수준을 끌어올린다.임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원도 두텁게 한다. 지원 인원은 지난해 2700명에서 올해 4139명으로 53.3% 늘었고, 예산도 19억 원으로 46.2% 확대해 임산부 건강 증진과 친환경 농산물 소비 활성화를 함께 꾀한다.◇ 지속가능한 먹거리 문화를 위한 식생활 교육 병행도는 단순 물품 지원을 넘어 도민의 식생활 역량을 키우기 위해 5억 2000만원 규모의 먹거리 돌봄 교육도 추진 중이다. 올해 처음 도입한 농식품 바우처 식생활 교육과 생애주기별 맞춤형 체험 교육 등을 통해 건강하고 지속가능한 먹거리 문화를 정착시켜 나갈 방침이다.민선식 농생명축산산업국장은 "먹거리 돌봄을 통해 앞으로도 영유아부터 고령자까지 모든 도민이 신선하고 안전한 먹거리를 누릴 수 있도록 전북형 먹거리 복지 체계를 더욱 단단히 다지겠다"고 말했다.