하이퍼네트웍스-DPS, 한미 커머스 게이트웨이 구축

한국 상품 미국 진출, 미국 브랜드 한국 연결까지 확대

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/제공 하이퍼네트웍스

하이퍼네트웍스가 미국 캘리포니아 소재 종합 물류기업 도어팩익스프레스와 협력해 한국 상품의 미국 틱톡샵 진출 지원에 나선다.

하이퍼네트웍스는 도어팩익스프레스와 미국 커머스 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다. 이번 협약은 단순 물류 위탁에서 나아가 한국에서 시장성이 검증된 제품을 미국 틱톡샵 등 현지 채널에 진출시키기 위한 공동 컨설팅과 물류 운영, 네트워크 연계를 포함한다.

하이퍼네트웍스는 국내 틱톡 라이브 시장에서 약 4300명의 크리에이터를 기반으로 콘텐츠 확산성과 판매 데이터를 분석해 상품을 선별해 왔다. 도어팩익스프레스는 2023년 설립된 미국 캘리포니아 기반 물류기업으로, 택배·3PL·물류 컨설팅과 함께 한국 기업의 미국 진출 지원 서비스를 제공하고 있다.

도어팩익스프레스는 정시 배송률 99.2%, 평균 배송 기간 2~3일 수준의 운영 지표를 갖추고 있으며, 자체 창고관리시스템과 UPS·FedEx 등 주요 운송사와의 계약을 통해 미국 전역 배송망을 구축했다.

미국 틱톡샵은 판매자 배송 방식에서 유효한 운송장 정보와 정시 배송 관리 등을 주요 기준으로 요구하고 있다. 이에 따라 빠르고 안정적인 물류 체계 확보가 판매 성과에 중요한 요소로 작용한다.

양사는 이번 협력을 통해 하이퍼네트웍스의 상품 및 콘텐츠 검증 역량과 도어팩익스프레스의 현지 물류 인프라를 결합해, 미국 소셜커머스 시장에서의 물류 리스크를 최소화한다는 방침이다.

협력은 공동 컨설팅, 물류 서비스 연계, 네트워크 확장 등 세 가지 축으로 추진된다. 하이퍼네트웍스는 국내 제품 영업 과정에서 도어팩익스프레스의 물류 서비스를 함께 제안하고, 도어팩익스프레스는 미국 내 브랜드 및 유통사를 하이퍼네트웍스에 연결해 협력 범위를 확대할 계획이다.

하이퍼네트웍스는 콘텐츠와 판매 데이터를 기반으로 검증된 제품을 우선 선별해 미국 틱톡샵 채널에 순차적으로 도입할 예정이다. 양사는 이번 업무협약을 시작으로 단계별 실행 계획을 구체화하고, 현지 판매 및 배송 체계 구축을 지속적으로 추진할 계획이다.