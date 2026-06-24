AI 기반 스마트도시, 수원이 선도한다…중앙부처 공모사업 7개 선정

사업비 846억원 확보…인재양성, 도시인프라, 시민안전 관련 사업 추진

수 0 인공지능(AI) 기반 지능형 포트홀 탐지 플랫폼 이미지. /수원시

수원특례시가 인재 양성에서 도시 인프라 구축, 시민 안전에 이르기까지 다양한 분야에서 인공지능(AI) 기술을 활용하는 스마트도시로 거듭난다.수원시는 최근 국토교통부, 교육부, 과학기술정보통신부 등 중앙부처가 주관하는 주요 AI·스마트도시 관련 공모사업 7개에 잇따라 선정돼 총 846억원 규모의 사업비를 확보했다고 24일 밝혔다.눈에 띄는 대목은 전체 사업비 중 국비 613억원, 도비 1억원, 기타 외부재원 60억원을 유치해 시비(172억 원) 투입은 최소화했다는 점이다. 전체 사업비의 80%를 외부 재원으로 조달하며 지방재정 위기 속에서 지자체 예산 확보의 새로운 혁신 모델을 제시했다는 평가를 받고 있다.수원시가 선정된 공모사업은 인재 양성, 도시 인프라, 시민 안전 등 AI 생태계 조성에 필요한 사업이 망라됐다.우선 산업생태계와 직결되는 인재 양성 분야에서는 교육부·과기부 주관 AI 중심대학 사업, 첨단산업 인재양성 부트캠프, 국방 AI 인재양성 공모 사업에 연이어 선정됐다. 지방정부와 지역 대학·기업이 밀착해 실무형 AI 인재를 키워내고 이들이 지역에 정주하는 '관·산·학 선순환 구조'를 구축했다.도시 인프라 분야에서는 국토부의 대규모 국책 사업인 '2026년 거점형 스마트도시 조성 사업'에 선정됐다. 수원의 구도심과 신도심을 잇는 데이터 기반 행정 혁신이 대대적으로 이뤄질 예정이다.시민들이 일상에서 체감할 수 있는 '밀착형 AI 서비스' 사업 4건도 본격적으로 시작된다. 광교호수공원 등 8곳에 구축하는 국토부 드론 배송 서비스, AI 기반 지능형 포트홀 탐지 플랫폼, 온디바이스 AI 융합 화재 탐지 실증 사업, 범죄예방·야간순찰용 4족 보행 AI 로봇 실증 사업 등 촘촘한 첨단 안전망이 도시 곳곳에 구축된다.수원시가 짧은 시간에 AI 분야에서 가시적 성과를 낸 배경은 이재준 시장의 강한 정책 추진력에 기인했다는 분석도 있다.이 시장은 인구 120만 대도시가 직면한 복합적인 도시문제를 기존 행정만으로는 해결하기 어렵다는 판단 하에 지난해 10월 전국 기초지방정부 최초로 전담 조직인 'AI스마트정책국'을 신설했다. AI스마트정책국은 수원시 AI 정책의 컨트롤타워가 돼 부서 간 칸막이를 없애고 중앙부처 공모에 전략적으로 대응했고, 단기간에 '7개 공모사업 선정, 외부 재원 80% 확보'라는 성과를 거뒀다.이 시장은 "지방정부가 국가 AI산업 생태계를 견인할 수 있다는 것을 수원시가 증명할 것"이라며 "확보된 국·도비를 바탕으로 첨단 기업을 유치하고, 최고 수준의 AI 실무 인재를 육성해 시민의 일상과 안전을 획기적으로 바꾸는 진정한 AI 혁신도시를 완성하겠다"고 밝혔다.