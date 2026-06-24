대한항공, ‘2026 국토교통기술대전’서 AI 기반 미래 항공 솔루션 제시

24~26일 국토교통기술대전 참가

미래 항공정비 체감형 전시 선보여

[사진자료] (1) 0 '2026 국토교통기술대전' 대한항공 부스 전경. /대한항공

대한항공이 '2026 국토교통기술대전'에서 인공지능(AI) 기반 유지·보수·정비(MRO) 기술과 미래 항공 솔루션을 선보인다.24일 대한항공은 이날부터 26일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '2026 국토교통기술대전'에 참가한다고 밝혔다.국토교통기술대전은 국토교통부가 주최하고 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 국내 대표 국토교통 기술 전시회다. 올해는 '미래를 바꾸는 기술'을 슬로건으로 내걸고 81개 기관 및 기업이 참여한다.대한항공은 항공기 외관 검사용 인스펙션 드론과 로버, 정비사 훈련용 시뮬레이터, 인스펙션 스테이션 등을 선보여 차세대 항공정비 환경을 구현한다. 또 무인기 자율 임무 수행 시스템 'AI Pilot'과 통합관제 솔루션 'ACROSS'를 공개해 대한항공이 구상하는 미래 항공 생태계의 청사진을 제시할 예정이다.전시장에서는 공중의 드론과 지상의 로버가 협업하는 AI 기반 항공기 로봇 검사 시스템을 통해 미래 항공정비 환경을 직접 확인할 수 있다. 이 시스템은 기존의 육안 점검 방식을 드론(상부)과 로버(하부)의 다기종 군집 운영, AI 분석 기반 체계로 전환한 기술이다.시스템은 정비사의 고소 작업 부담을 줄이는 동시에, 대형 항공기 기준 8~10시간이 소요되던 외관 검사 시간을 약 50분으로 단축할 수 있다. 관람객들은 로봇이 수집한 데이터를 AI가 분석해 1㎜급 결함까지 판독하는 과정을 살펴보고, 정비 지원용 AI 챗봇을 직접 체험할 수 있다.대한항공은 미래 무인 항공체계 기술도 함께 소개한다. 현장에서 공개되는 무인기 자율 임무 수행 시스템 'AI Pilot'은 개발 중인 저피탐 무인편대기와 아음속 표적기 등 다양한 무인기 플랫폼에 AI 기술을 적용한 것이 특징이다.아울러 대한항공은 도심항공교통(UAM) 국가전략기술사업단과 함께 통합 교통관리 솔루션 'ACROSS'를 공동 전시한다. ACROSS는 UAM을 비롯한 미래 항공 모빌리티를 보다 안전하고 효율적으로 운영하기 위해 대한항공이 자체 개발한 통합관제 솔루션이다.대한항공 관계자는 "이번 전시를 통해 AI 기반 MRO 기술은 물론 무인기와 UAM 분야의 미래 기술까지 폭넓게 선보이게 됐다"며 "앞으로도 첨단 기술 개발과 파트너사들과의 상생 협력을 통해 항공우주 산업의 혁신과 건강한 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.