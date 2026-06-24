광주시, 여성친화마을 전문가 50명 양성…30일부터 교육

성평등·마을돌봄 역량 강화
광주시는 오는 30일부터 7월 21일까지 매주 화요일 전일빌딩245 중회의실에서 총 4회에 걸쳐 교육을 진행한다고 24일 밝혔다.
이번 교육은 올해 여성친화마을 조성사업을 수행하는 6개 단체를 비롯해 2021~2025년 여성친화마을 조성사업 참여 단체, 5개 자치구 주민자치회 등을 대상으로 마련됐다. 여성친화마을에 관심 있는 공동체 구성원과 시민 누구나 참여할 수 있다.
교육은 오는 30일부터 7월21일까지 매주 화요일 오후 2시 전일빌딩245 중회의실에서 총 4차례 진행한다.
교육 과정은 △여성친화도시의 이해와 여성친화마을 활동가의 역할(30일) △여성친화도시 국내외 우수 사례와 광주형 여성친화 마을돌봄 방안(7월7일) △성평등마을 선진지인 '아산 장미마을' 견학(7월14일) △여성친화 공간 및 실행 계획(액션 플랜) 구성(7월21일) 등이다.
교육 수료자에게는 수료증을 발급하고 여성친화마을 관련 활동 참여 우선권과 다음년도 여성친화마을 선정 심사 시 가산점 혜택을 부여한다.
광주시는 네이버 폼을 통해 지난 5일부터 교육 참가자 50명을 선착순으로 모집 중이다. 자세한 사항은 광주여성가족재단 특화사업팀으로 문의하면 된다.
최진아 여성가족과장은 "이번 교육을 통해 여성이 마을의 진정한 리더로 성장할 수 있길 바란다"며 "기후재난 대응, 성평등 인문학, 마을 돌봄 등 각 분야 활동가들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.