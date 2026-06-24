광주시, 여성친화마을 전문가 50명 양성…30일부터 교육

7월21일까지 매주 화요일 4회 교육

성평등·마을돌봄 역량 강화

광주시 0 광주시가 추진한 여성친화마을 조성사업의 설명회 모습./광주시

광주광역시가 지역사회 성평등 문화 확산과 여성친화마을 사업의 전문성 강화를 위해 '2026년 여성친화마을 전문가 양성과정'을 운영한다.광주시는 오는 30일부터 7월 21일까지 매주 화요일 전일빌딩245 중회의실에서 총 4회에 걸쳐 교육을 진행한다고 24일 밝혔다.이번 교육은 올해 여성친화마을 조성사업을 수행하는 6개 단체를 비롯해 2021~2025년 여성친화마을 조성사업 참여 단체, 5개 자치구 주민자치회 등을 대상으로 마련됐다. 여성친화마을에 관심 있는 공동체 구성원과 시민 누구나 참여할 수 있다.교육은 오는 30일부터 7월21일까지 매주 화요일 오후 2시 전일빌딩245 중회의실에서 총 4차례 진행한다.교육 과정은 △여성친화도시의 이해와 여성친화마을 활동가의 역할(30일) △여성친화도시 국내외 우수 사례와 광주형 여성친화 마을돌봄 방안(7월7일) △성평등마을 선진지인 '아산 장미마을' 견학(7월14일) △여성친화 공간 및 실행 계획(액션 플랜) 구성(7월21일) 등이다.교육 수료자에게는 수료증을 발급하고 여성친화마을 관련 활동 참여 우선권과 다음년도 여성친화마을 선정 심사 시 가산점 혜택을 부여한다.광주시는 네이버 폼을 통해 지난 5일부터 교육 참가자 50명을 선착순으로 모집 중이다. 자세한 사항은 광주여성가족재단 특화사업팀으로 문의하면 된다.최진아 여성가족과장은 "이번 교육을 통해 여성이 마을의 진정한 리더로 성장할 수 있길 바란다"며 "기후재난 대응, 성평등 인문학, 마을 돌봄 등 각 분야 활동가들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.