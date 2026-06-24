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내가 타는 버스노선 직접 정한다“…추미애 인수위, ‘경기편하G버스’ 게시판 개설

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 06. 24. 10:46

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도민 제안 바탕으로 ‘경기편하G버스’ 노선 그려
친환경 버스 확대 및 GTX 적기 개통 등 교통 공약 검토
경기편하G버스 제안 게시판
추미애 경기도지사 당선인 인수위원회 홈페이지에 개설된 경기편하G버스 제안 게시판 모습. /인수위 홈페이지 캡처
추미애 경기도지사 당선인의 인수위원회 산하 '30분 출근 대전환 특별위원회'가 도민이 직접 버스 노선을 제안할 수 있는 '경기편하G버스' 전용 제안게시판을 인수위 공식 홈페이지에 신설했다.

24일 인수위에 따르면 이 게시판은 지난 22일 교통현안 회의에서 추 당선인이 광역 급행버스 노선을 수요자 중심으로 설계할 수 있도록 소통창구 마련을 지시한 데 따른 조치다.

민선 9기 경기도의 핵심 교통 정책 중 하나인 '경기편하G버스'는 경기도형 프리미엄 광역 급행 버스로, 출퇴근 시간대에 집중 운행되며 출퇴근길 과밀 해소와 이동 시간 단축을 목표로 하고 있다.

경기도민이면 누구나 인수위 공식 홈페이지에 마련된 전용 게시판을 통해 의견을 제출할 수 있다. 효율적인 노선 검토를 위해 희망하는 기점 및 종점(역 또는 정류장 명칭), 노선 신설 필요성, 출근 또는 퇴근 유형 및 구체적인 운행 희망 시간대 등 항목을 구체적으로 작성해야 한다.

특위는 경기편하G버스 도입 외에도 수도권 원패스 도입, 친환경 2층 전기저상버스 확대, 어린이·청소년 든든교통, GTX적기 개통 등 민선 9기 주요 교통 공약의 이행 방안을 함께 검토하고 있다. 박상혁 특위 위원장은 "접수된 제안들을 분석해 도민들이 체감할 수 있는 맞춤형 노선을 신속히 구축하겠다"고 말했다.
엄명수 기자

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