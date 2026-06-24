내가 타는 버스노선 직접 정한다“…추미애 인수위, ‘경기편하G버스’ 게시판 개설

도민 제안 바탕으로 ‘경기편하G버스’ 노선 그려

친환경 버스 확대 및 GTX 적기 개통 등 교통 공약 검토

경기편하G버스 제안 게시판 0 추미애 경기도지사 당선인 인수위원회 홈페이지에 개설된 경기편하G버스 제안 게시판 모습. /인수위 홈페이지 캡처

추미애 경기도지사 당선인의 인수위원회 산하 '30분 출근 대전환 특별위원회'가 도민이 직접 버스 노선을 제안할 수 있는 '경기편하G버스' 전용 제안게시판을 인수위 공식 홈페이지에 신설했다.24일 인수위에 따르면 이 게시판은 지난 22일 교통현안 회의에서 추 당선인이 광역 급행버스 노선을 수요자 중심으로 설계할 수 있도록 소통창구 마련을 지시한 데 따른 조치다.민선 9기 경기도의 핵심 교통 정책 중 하나인 '경기편하G버스'는 경기도형 프리미엄 광역 급행 버스로, 출퇴근 시간대에 집중 운행되며 출퇴근길 과밀 해소와 이동 시간 단축을 목표로 하고 있다.경기도민이면 누구나 인수위 공식 홈페이지에 마련된 전용 게시판을 통해 의견을 제출할 수 있다. 효율적인 노선 검토를 위해 희망하는 기점 및 종점(역 또는 정류장 명칭), 노선 신설 필요성, 출근 또는 퇴근 유형 및 구체적인 운행 희망 시간대 등 항목을 구체적으로 작성해야 한다.특위는 경기편하G버스 도입 외에도 수도권 원패스 도입, 친환경 2층 전기저상버스 확대, 어린이·청소년 든든교통, GTX적기 개통 등 민선 9기 주요 교통 공약의 이행 방안을 함께 검토하고 있다. 박상혁 특위 위원장은 "접수된 제안들을 분석해 도민들이 체감할 수 있는 맞춤형 노선을 신속히 구축하겠다"고 말했다.