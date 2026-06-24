내가 타는 버스노선 직접 정한다“…추미애 인수위, ‘경기편하G버스’ 게시판 개설

친환경 버스 확대 및 GTX 적기 개통 등 교통 공약 검토
24일 인수위에 따르면 이 게시판은 지난 22일 교통현안 회의에서 추 당선인이 광역 급행버스 노선을 수요자 중심으로 설계할 수 있도록 소통창구 마련을 지시한 데 따른 조치다.
민선 9기 경기도의 핵심 교통 정책 중 하나인 '경기편하G버스'는 경기도형 프리미엄 광역 급행 버스로, 출퇴근 시간대에 집중 운행되며 출퇴근길 과밀 해소와 이동 시간 단축을 목표로 하고 있다.
경기도민이면 누구나 인수위 공식 홈페이지에 마련된 전용 게시판을 통해 의견을 제출할 수 있다. 효율적인 노선 검토를 위해 희망하는 기점 및 종점(역 또는 정류장 명칭), 노선 신설 필요성, 출근 또는 퇴근 유형 및 구체적인 운행 희망 시간대 등 항목을 구체적으로 작성해야 한다.
특위는 경기편하G버스 도입 외에도 수도권 원패스 도입, 친환경 2층 전기저상버스 확대, 어린이·청소년 든든교통, GTX적기 개통 등 민선 9기 주요 교통 공약의 이행 방안을 함께 검토하고 있다. 박상혁 특위 위원장은 "접수된 제안들을 분석해 도민들이 체감할 수 있는 맞춤형 노선을 신속히 구축하겠다"고 말했다.