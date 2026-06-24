“내 의견 정책 반영됐나”…서울시, ‘엠보팅’ 전면 개편

참여 결과부터 정책 반영 현황까지
시는 시민참여 플랫폼 '엠보팅'을 정책 참여형 플랫폼으로 전면 개편했다고 24일 밝혔다.
2014년 서비스를 시작한 엠보팅은 현재 회원 30만4889명, 누적 투표 참여 건수 436만건, 누적 방문자 420만명을 기록한 시 대표 시민참여 플랫폼이다. 기존에는 다양한 정책 분야의 투표가 한 화면에 제공돼 원하는 정보를 찾기 어려웠지만, 앞으로는 #청년, #한강, #교통, #복지 등 관심 태그만 선택하면 관련 정책을 한 번에 확인할 수 있다.
또 진행 중인 투표와 종료된 투표, 정책 반영 결과를 통합 제공해 자신의 의견이 정책에 어떻게 반영됐는지 확인할 수 있도록 했다.
시는 이번 개편을 시작으로 하반기 중 SNS·민간인증 로그인 방식 도입 등 시민참여 기반 확대를 위한 서비스 고도화도 추진할 계획이다.
강옥현 시 디지털도시국장은 "시민이 의견만 내고 끝나는 것이 아니라 참여 결과가 실제 정책에 어떻게 반영됐는지 확인할 수 있돌고 엠보팅을 시 대표 시민참여 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.