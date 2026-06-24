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“내 의견 정책 반영됐나”…서울시, ‘엠보팅’ 전면 개편

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박아람 기자

승인 : 2026. 06. 24. 11:11

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관심 정책 분야 투표 태그로 확인
참여 결과부터 정책 반영 현황까지
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/'엠보팅' 개편 홈페이지 캡처
앞으로 서울시민들은 시민참여 플랫폼 '엠보팅'에서 관심 정책을 태그(#)로 검색해 참여하고, 자신이 낸 의견이 실제 정책에 어떻게 반영됐는지도 확인할 수 있다.

시는 시민참여 플랫폼 '엠보팅'을 정책 참여형 플랫폼으로 전면 개편했다고 24일 밝혔다.

2014년 서비스를 시작한 엠보팅은 현재 회원 30만4889명, 누적 투표 참여 건수 436만건, 누적 방문자 420만명을 기록한 시 대표 시민참여 플랫폼이다. 기존에는 다양한 정책 분야의 투표가 한 화면에 제공돼 원하는 정보를 찾기 어려웠지만, 앞으로는 #청년, #한강, #교통, #복지 등 관심 태그만 선택하면 관련 정책을 한 번에 확인할 수 있다.

또 진행 중인 투표와 종료된 투표, 정책 반영 결과를 통합 제공해 자신의 의견이 정책에 어떻게 반영됐는지 확인할 수 있도록 했다.

시는 이번 개편을 시작으로 하반기 중 SNS·민간인증 로그인 방식 도입 등 시민참여 기반 확대를 위한 서비스 고도화도 추진할 계획이다.

강옥현 시 디지털도시국장은 "시민이 의견만 내고 끝나는 것이 아니라 참여 결과가 실제 정책에 어떻게 반영됐는지 확인할 수 있돌고 엠보팅을 시 대표 시민참여 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
박아람 기자

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