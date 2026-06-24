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이상일 용인시장, “반도체 국가산단 흔들기 ‘이젠 끝’, 이전 없다”

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용인 홍화표 기자

승인 : 2026. 06. 24. 14:13

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"정부는 용인 국가산단 부지조성 작업 서둘러야 하고, 국가산단 2단계 전력공급 계획 실행하는 움직임 보여라"
용
6.3지방선거가 한창인 지난 5월 13일 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지 예정지에서 이상일 용인시장 후보가 출마 기자회견을 하고 있다. /선거 캠프
이상일 용인특례시장이 정치권 일각에서 제기되고 있는 용인 반도체 클러스터 이전설을 적극 부인하고 나섰다.

이 시장은 24일 "삼성전자 반도체 부문 의사결정라인에 있는 최고위층 관계자와 연락해서 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단 생산라인(팹) 일부가 지방으로 이전되는 일은 결코 없을 것임을 확인했다"며 "삼성전자 측은 국가산단에 계획대로 팹 6기를 세울 것임을 분명히 했다"고 밝혔다.

이 시장은 "권력을 잡은 쪽에서 그동안 용인 국가산단의 삼성전자 팹 일부를 호남으로 이전시키자는 등 흔들기를 계속해 온 데 대해 용인시민들이 시장인 저와 함께 강력하게 대처해 온 것을 삼성전자 측도 잘 알고 있다"며 "용인시민들을 실망시키는 일은 일어나지 않을 것임을 삼성전자 측은 명확히 밝혔다"고 했다.

이 시장은 "삼성전자와 SK하이닉스가 비수도권 지역에 초대형 투자를 하기로 한 만큼 삼성전자의 용인 첨단시스템반도체 국가산단과 SK하이닉스 용인반도체클러스터 일반산단 조성에도 속도를 내도록 해야 한다"며 "특히 삼성전자 용인 국가산단 부지조성 작업을 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 서둘러야 할 것이며, 국가산단에 대한 2단계 전력공급 계획을 실행하려는 움직임을 기후에너지환경부가 보여줘야 한다"고 주문했다.

한편 김용범 청와대 정책실장은 최근 정치권 일각에서 제기된 '용인 반도체 클러스터 이전설'에 대해 "전혀 사실이 아니다"라고 선을 그으며 국가 차원의 생산 거점을 확대하는 데 초점이 맞춰져 있다고 강조했다.
홍화표 기자

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