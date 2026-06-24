“남산서 만나는 한국 정원의 멋과 쉼”…‘한국숲정원’ 27일 개방

남산 야외식물원 일대, 한국숲정원으로 새단장

전국 대표 숲·정원 요소 현대적으로 재해석

1. 지당원2 0 한국숲정원 내 지당원 전경 /서울시

11. 위치도 0 한국숲정원 위치도 /서울시

남산의 야외식물원 일대가 대한민국 고유의 자연미와 정원문화를 담은 '한국숲정원'으로 새단장을 마치고 시민들을 맞이한다.서울시는 남산 야외식물원 일대를 '한국숲정원'으로 재조성하고 오는 27일 전면 개방한다고 24일 밝혔다.한국숲정원은 남산의 자연환경과 경관 특성을 살려 한국 정원이 지닌 정서와 미학을 현대적으로 담아낸 공간이다. 전통과 문화, 자연과 생태, 휴양과 휴식 등 3개 테마로 조성됐다.전통과 문화의 숲 정원은 지당원·영지원·무궁화원 등 3개 정원으로 조성됐다. 과거 선비들이 풍류를 즐긴 전통 정자를 현대적으로 재해석했으며, 숲속 맨발길을 걸으며 전통 정원의 정취를 느낄 수 있다.자연과 생태 숲 정원은 철쭉동산·매화원·이끼원·죽림원·솔숲원 등 5개 정원으로 구성돼 도심에서 자연과 교감하며 휴식과 치유의 시간을 누릴 수 있다. 휴양과 휴식의 숲 정원은 솔숲마당·은행나무뜰·남산마루 등 3개 공간으로 조성됐으며, 남산마루에서는 남산 숲과 서울 도심을 한눈에 조망할 수 있다.개방 첫날인 27일에는 '남산 서머 페스티벌'의 일환으로 숲 해설 프로그램과 전통 부채·타투 스티커 체험 등 다양한 시민 참여 프로그램이 운영된다.김영환 시 정원도시국장은 "남산 한국숲정원은 생태적 가치와 휴식 기능을 함께 담아낸 공간인 만큼 시민들이 일상에서 자연과 정원을 더욱 가깝게 누릴 수 있기를 바란다"고 말했다.