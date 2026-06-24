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“빵빵, 자율주행 셔틀버스 지나갑니다”…경주시, 보문관광단지 운행 재개

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경주 장경국 기자

승인 : 2026. 06. 24. 17:16

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25일부터 내년 2월까지 운행…시민·관광객 대상 서비스 제공
1-1. 보문관광단지 자율주행 셔틀버스 운행 재개_01
경주시가 25일부터 보문관광단지 일원에서 운행하는 자율주행 셔틀버스. /경주시
경북 경주시가 보문관광단지 일원에서 시민과 관광객을 대상으로 하는 자율주행 셔틀버스 운행을 재개한다.

24일 경주시에 따르면 이번 사업은 국토교통부 자율주행 시범운행지구 지원사업의 일환으로 추진되며, 2024년 자율주행 차 실증을 시작으로 올해 3회째를 맞았다.

지난 5월 시범운행을 거쳐 25일부터 내년 2월 20일까지 시민과 관광객을 대상으로 정식 운행에 들어간다. 시는 사업비 5억 8100만원을 투입해 롯데이노베이트㈜와 함께 자율주행 셔틀버스 2대를 운영한다.

운행 구간은 보문관광단지 일원 9.7㎞에 HICO와 동궁원에서 출발하는 2개 노선으로 경주월드, 라원 등 주요 관광거점을 순환한다.

자율주행 셔틀버스는 보문관광단지를 찾는 관광객의 이동 편의를 높이고 미래형 교통서비스 체험 기회를 제공할 것으로 기대된다. 또 금요일과 주말에는 HICO 주차장에 마련된 실감 형 경주관광 VR존을 운영해 미취학 아동과 관광객들에게 가상현실(VR)을 활용한 색다른 경주 관광 체험 기회도 제공한다.

앞서 시는 지난해 사업비 12억 원을 투입해 보문관광단지 내 3개 노선에서 자율주행 셔틀버스를 운영했다. 그 결과 총 3774명이 탑승하고 누적 운행거리 1만9574㎞를 기록했다.

특히 2025 APEC 정상회의 기간 자율주행 셔틀버스가 운영되며 경주의 스마트 교통서비스를 국내외에 알리는 역할을 했다.

시는 이번 정식운행을 통해 스마트 모빌리티 기반 관광교통 서비스를 확대하고 미래형 교통도시 조성에도 속도를 낼 계획이다.

주낙영 시장은 "자율주행 셔틀버스는 경주의 스마트 관광도시 이미지를 높이는 미래형 교통서비스"라며 "2025 APEC 정상회의를 계기로 구축된 도시 경쟁력을 바탕으로 스마트 모빌리티 서비스를 확대해 관광객 편의와 도시 브랜드 가치를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.
장경국 기자

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