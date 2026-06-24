[르포] 모듈러 홈으로 만나는 삼성의 AI 라이프…가전 사업 ‘새 먹거리’

단독주택 AI 솔루션 공급 확대

국내 시장 넘어 해외 등 주거단지로도 확대

국내 공공주택 등에도 솔루션 공급 구상

AI 가전에서 나아가 솔루션까지 시장 확장

KakaoTalk_20260624_143357049_01 0 삼성전자 AI모듈러 홈에 조성된 주방에서 와인셀러에 와인을 넣자 AI가 라벨을 읽어 보관 목록을 조정해주는 모습을 스마트싱스로 확인할 수 있다. /화성=이지선 기자

KakaoTalk_20260624_143357049_02 0 삼성전자 AI 모듈러홈 견본주택 침실에서 수면모드가 실행되자 커튼이 닫히고 있다. /화성=이지선 기자

단독주택의 고민은 줄이고 생활의 즐거움은 높인 '삼성 AI 모듈러 홈' 현장(1) 0 이신영 삼성전자 DA사업부 뉴비즈팀 그룹장이 '삼성 AI 모듈러 홈'에 대해 설명하고 있다./삼성전자

"나 나갈게" 하면 조명이 꺼지고 보안카메라가 작동하는 집. 삼성전자가 제시한 AI 홈의 모습이다.24일 삼성전자가 목조 모듈러 주택 전문 기업 공간제작소와 협력해 경기도 화성에 조성한 삼성AI 모듈러 홈을 찾았다. 가장 대중적인 평형인 20평대의 집과 100평대 규모의 견본 주택에 꾸려진 AI홈은 현관부터 각 방의 가전, 조명까지 AI가 컨트롤해준다. 집을 말 그대로 '찍어 내는' 견본주택 옆 공간제작소의 공장에서는 매달 30평대 주택 기준으로 40호를 공급할 수 있다.모듈러 홈은 목조를 기반으로 공장에서 생산된다. 자동화된 시스템으로 완공까지의 시공 기간을 줄이면서 비용도 절감할 수 있는 단독주택 건설 방법으로 최근 주목받고 있다. 자동화된 생산 시스템으로 주택의 80% 이상을 공장에서 사전 제작해 현장으로 운반, 조립 및 설치하는 방식이다.삼성전자는 이러한 모듈러 홈을 통해 생활 전반에 AI가 스며든 라이프스타일을 알리고, 삼성 가전으로 꾸리는 편안한 일상생활을 확장해 나갈 수 있을 것으로 보고 있다. 실제 견본 주택에서도 현관에 들어서면서부터 AI가 상황을 감지해 조명을 켜주고, 에어컨도 알아서 가동해주는 등 AI가 루틷에 맞게 작동하며 집안 환경을 조정해주는 경험을 할 수 있었다.삼성전자의 스마트싱스(Smart Things)와 연동되는 기기 기종은 4700개 이상으로, 조명기기부터 각종 센서, 스피커, 커튼 및 블라인드까지도 AI로 조정이 가능하다. 필요한 가전을 일일이 선택하고 연동하는 작업을 거칠 필요 없이 한번에 AI까지 연동해주는가전을 구매할 수 있는 것이 AI 모듈러 홈의 장점이다.패키지 상품은 베이직부터 일반, 프리미엄으로 구성돼있지만 향후 커스터마이징으로 가전을 선택하는 방법도 고안중이다. 건축비는20평대 주택 평당 약 500만원, 프리미엄급은 평당 약 1200만원 수준으로 비용이 책정돼있다.가전은 구독 등으로 리스 형태의 구매도 가능하다. 이신영 삼성전자 DA사업부 뉴비즈팀 그룹장은 "국내 시장에서는 AI홈 솔루션을 필두로 확장해 나가면서, 집과 가전을 패키징 상품으로 공급하며 향후 커스터마이징도 고려중"이라며 "향후 해외에서도 북미 지역은 파트너사와함께 사업을 추진할 계획이고, 유럽 ·호주·하와이에서도 사업을 본격화할 것"이라고 말했다.삼성전자는 AI모듈러 홈으로 주택 설계 단계부터 사용자의 라이프스타일에 맞게 가전을 구성할 수 있도록 한다는 방침이다. 특히 단독주택의 경우 공동주택에 비해 관리인력이 상주하지 않는 만큼 사고가 발생할 위협이 큰데, AI 모듈러 홈은 각종 센서들이나 보안 기능을 담당하는 홈캠으로 AI가 사고를 막을 수 있다. 또 에너지 효율을 최적화할 수 있도록 커튼과 블라인드, 공조시스템도 알아서 조정해준다.삼성전자가 당장 AI 모듈러 홈을 하나 판매하더라도 탑재되는 가전 가격은 집 건축 비용에 비하면 10% 가량에 불과하지만, 궁극적으로 AI홈을 더욱 대중화하는 효과를 노릴 수 있다. 이 그룹장은 "AI홈을 체험할 수 있는 공간을 공급하기 위해 빠르게 탑재가 가능한 모듈러 주택 사업을 시작하게 됐다"며 "궁극적인 공급 목표는 3년후 1만호"라고 말했다.이와 더불어 여러 업체와 협력해 복합시설부터 공동주택 등까지도 이런 형태의 AI홈을 공급하겠다는 계획이다. 앞서 삼성전자는 유창이앤씨와 삼성전자 연수원에 AI 솔루션을 함께 공급한 바 있고, 삼성물산과는 해외 모듈러 사업을 공급하는 사업을 검토하고 있다. 오는 11월에는 한국토지주택공사(LH)와의 공동주택 AI 모듈러 홈 공급도 논의하고 있다.이 그룹장은 "삼성 AI 모듈러 홈 솔루션은 단순히 AI 가전을 탑재하는 것을 넘어, 소비자가 실제 주거 환경에서 겪는 번거로움과 고민들을 삼성의 AI 기술로 적극 해결한다"며 "앞으로도 주거 형태와 거주자의 라이프스타일을 깊이 이해하고 이에 맞춘 차별화된 AI 홈 솔루션을 지속적으로 고도화 해나갈 것"이라고 말했다.