동국제강, ‘에펠탑 3500개 분량’ 형강 생산…‘디-메가빔’도 안착

23일 포항공장서 기념식 개최

첫 가동 이래 29년 만에 달성

디-메가빔 생산 체제 안정화

(사진자료1) 동국제강 포항공장 형강 누적 생산 2500만톤 기념 행사_최삼영 대표 축사 (1) 0 최삼영 동국제강 대표이사가 24일 포항공장 '형강 누적 생산 2500만톤 달성 및 디-메가빔(D-Mega Beam) 생산 안정화 기념식'에서 축사하고 있다. /동국홀딩스

동국제강이 형강 누적 생산량 2500만톤을 돌파했다. 맞춤형 대형형강 생산 체계 '디-메가빔'도 안정화해 양적·질적 성장을 동시에 이뤘다.24일 동국제강은 지난 23일 포항공장에서 '형강 누적 생산 2500만톤 달성 및 D-메가빔 생산 안정화 기념식'을 개최했다고 밝혔다. 이날 최삼영 대표는 형강 제품에 '식지않는 불꽃으로 동국의 미래를 이어가다'고 서명했다. 이치광 포항공장장은 "최고를 넘어 더 멀리!"라 적었다.형강은 건물과 교량 등의 건축물 뼈대에 사용되는 철강재다. 동국제강의 형강 누적 생산량 2500만톤은 에펠탑 약 3500개를 만들 수 있는 규모다. 표준 H형강(300㎜×300㎜) 기준으로 지구를 6바퀴 반 이상 감을 수 있는 길이에 해당한다.이번 기록은 1997년 12월 포항 형강공장 가동 이후 약 29년 만에 달성했다. 동국제강은 단일 품목 계열에서 장기간 안정적인 생산 능력과 품질 경쟁력을 유지해왔다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.회사는 행사에서 맞춤형 대형 형강 제품인 '디-메가빔' 생산 체계 안정화도 함께 기념했다. 디-메가빔은 후판을 용접해 제작하는 고부가가치 형강 제품이다. 인공지능(AI) 데이터센터와 플랜트, 물류센터 등 대형 인프라 프로젝트를 중심으로 수요가 확대되고 있다.동국제강은 지난 1년간 용접부 각도 조정 등 정밀 연구로 월 생산 총량 한계치를 뛰어넘으며 생산 체계를 안정화했다.최삼영 대표는 "고객이 요구하는 다양한 제품을 생산하고 판매하는 것에 여러분들이 쏟아부은 고민과 노력의 결과물로, 노고에 깊은 감사를 전한다"며, "점차 고도화되어 가는 시장 속에서 동국만이 가진 협업의 저력으로 미래 시장을 주도해 가자"고 말했다.이치광 공장장은 기념사에서 "첫 제품을 생산하던 설렘부터 지난 29년간 쉼 없이 달려온 우리의 시간은 결코 짧지 않았다"며, "포항공장이 '스마트 팩토리'로의 새로운 이정표를 향해 AI기술 도입을 선도하며 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것이라 굳게 믿는다"고 말했다.