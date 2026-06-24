‘K-토마토’ 日 수출 문턱 낮아졌다… 이달부터 검역증명서만 있으면 통과

검역병해충 목록서 '토마토뿔나방' 제외

재배지 정기검사, 방충망 설치 등 불필요

검역요건 완화 통해 대일 수출 확대 전망

'전체' 생산자 물가는 하락...하지만<YONHAP NO-3999> 0 대형마트에 진열된 토마토. /연합뉴스

국산 토마토의 일본 수출 요건이 완화된다. 이번달부터 재배지 검사 등 별도 요건 없이 수출식물검역증명서만 첨부하면 수출이 가능하다.24일 농림축산검역본부에 따르면 지난 18일 공포된 검역병해충 목록에서 토마토뿔나방이 제외됐다. 올해 상반기 검역병해충 목록에 대한 재검토 과정에서 발생상황 및 피해수준 등을 종합적으로 확인한 결과 검역요건이 완화됐다.그간 국내 토마토 농가는 일본 수출 시 토마토뿔나방에 대한 정기적인 재배지 검사, 온실 내 방충망 설치 등 검역요건을 준수해야 했다. 지난 2024년 토마토뿔나방이 국내 처음 발견되면서 이듬해 이같은 요건이 추가됐다. 토마토뿔나방은 토마토 잎과 줄기를 갉아 먹고 열매 내부까지 파고 들어 부패를 유발해 수확량 감소 및 상품성 저하를 일으키는 병해충이다.검역본부는 일본 식물검역당국과 전문가 협의 등을 통해 검역요건 완화를 지속 추진해 왔다. 이번 조치로 우리나라 토마토 농가는 별도 검역요건을 이행할 부담이 줄어들었다.검역본부는 검역 문턱이 낮아짐에 따라 '케이(K)-토마토'의 일본 수출이 활성화될 것으로 보고 있다. 수출 준비에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있게 되면서 신규 수출 농가도 증가할 전망이다.최정록 검역본부장은 "이번 조치는 긴밀한 협력 및 상호 신뢰를 바탕으로 외국의 수입검역 규제를 해소한 성과"라며 "앞으로도 현장 애로사항을 적극 발굴하고, 수출상대국과 선제적 검역협상을 추진해 우리 농산물 수출 확대를 적극 지원하겠다"고 말했다.