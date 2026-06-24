경산 신비복숭아, 배민 B마트 타고 전국 배송

농가 판로와 소비자 편의, 두 마리 토끼를 잡다

경산시 - 2026 경산 카페 축제-배달의민족 B마트 전국기획전 0 경산 카페 축제배달의민족 B마트 전국기획전

경산문화관광재단이 '2026 경산카페축제' 개최를 기념해 배달의민족 실시간 장보기 서비스 'B마트'와 손잡고 경산 대표 농특산물인 신비복숭아 전국 기획전을 연다.24일 재단에 따르면 이번 기획전은 지역 축제와 유통 플랫폼의 협업을 통해 지역 농산물 판로를 확대하기 위해 마련됐다. 소비자는 배달의민족 앱 내 B마트에서 주문하면 신비복숭아를 1시간 이내에 받아볼 수 있다.재단은 이번 사업이 지역 축제의 홍보 효과를 농가 소득 증대로 연결하는 새로운 상생 모델이 될 것으로 기대하고 있다.판매 상품은 경산 자인농협과 협력해 선별한 신비복숭아 800g 구성으로, 총 7000팩 한정 판매된다.구매는 배달의민족 앱 B마트 내 '경산 신비복숭아 기획전'을 통해 가능하다. 경산 지역 고객에게는 신비복숭아 1팩을 7990원 이상 구매할 경우 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 선착순 1000명에게 제공한다.또 경산카페축제 메인 행사 기간인 오는 27일과 28일에는 경산 지역 고객을 대상으로 최소 주문금액 1만5000원 이상 주문 시 배달비 무료 혜택도 제공한다.조현일 경산문화관광재단 이사장은 "농가에는 안정적인 판로를 제공하고 소비자에게는 가장 신선한 상태의 제품을 전달하는 것이 이번 협업의 핵심"이라며 "배달의민족 B마트의 물류 인프라를 통해 경산 신비복숭아가 전국 소비자들과 더욱 가까워질 것으로 기대한다"고 말했다.이어 "앞으로도 다양한 유통 플랫폼과 협력을 확대해 경산 농특산물의 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.한편 경산카페축제는 신비복숭아를 비롯한 지역 특산물과 다양한 체험 프로그램을 선보일 예정이다. 기획전 관련 내용은 배달의민족 앱에서, 축제 정보는 경산문화관광재단 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.