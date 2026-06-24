박홍재 농기평 7대 원장 취임… “농산업 미래가치 창출 앞장”

23일 나주 본원서 7대 원장 취임식

중앙부처·지역 농산업 현장 두루 거쳐

농기평 취임식 사진1 0 박홍재 농림식품기술기획평가원 신임 원장이 23일 전남 나주시 본원에서 취임식을 진행하고 있다. /농림식품기술기획평가원

박홍재 전 전남도농업기술원장이 농림식품기술기획평가원(농기평) 제7대 원장에 취임했다.24일 농기평에 따르면 전날 전남 나주시 소재 본원에서 박 신임 원장 취임식이 진행됐다.박 원장은 지난 1996년 농업기술센터에서 공직을 시작했다. 이후 농촌진흥청 식량산업기술팀 과장, 전남도농업기술원장 등을 역임했다.농기평 관계자는 "중앙부처와 지역 농산업 현장을 거치며 정책 및 실무 전반에 대한 이해를 갖춘 신임 원장의 취임으로 현장 중심 연구개발(R&D) 지원이 한층 탄력을 받을 것으로 기대된다"고 말했다.박 원장은 취임식에서 농산업 발전을 위해 앞장서겠다는 뜻을 밝혔다. 개방형 혁신과 고부가가치 창출을 이끄는 R&D 기획 및 관리, 현장 중심 R&D를 통한 실효성 있는 성과물 창출 및 확산, 연구성과 스케일업(Scale-Up), 적극적 홍보를 통한 공공 R&D의 국민 체감도 제고 등 경영방침을 제시했다.또한 혁신 실천의지도 전달했다. 내부 조직구성원의 전문성 강화, 소통과 문제해결 중심의 협업형 조직문화 구축, 인공지능(AI)을 활용한 스마트한 R&D 기획 및 관리시스템 정착 등을 내걸었다.박 원장은 "오랜 기간 현장에 축적돼 온 지혜와 첨단기술의 융합을 통해 농산업이 요구하는 미래가치 창출에 앞장서겠다"며 "고객과 국민에게 신뢰받는 공공기관으로 거듭날 수 있도록 임직원 모두가 노력해 달라"고 말했다.