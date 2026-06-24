아산축협 ‘어르신 건강챙기기’ 우유지원…경로당·마을회관에 제공

아산축협 어르신 우유지원 시범사업 0 아산축협과 농협경제지주가 추진하는 '2026년 아산시 어르신 우유지원 시범사업'전달식에서 대한노인회 아산시지회 영인면 어르신들과 관계자들이 기념 촬영하고 있다. /제공=아산축협

충남 아산시 아산축협이 어르신 우유지원 시범사업을 통해 농촌지역 어르신 건강 증진과 지역상생 실천에 나서 관심을 모으고 있다.24일 아산축협에 따르면 농협경제지주와 함께 농촌지역 어르신들의 건강 증진과 영양 개선을 위한 '2026년 아산시 어르신 우유 지원 시범사업'을 추진한다.이 사업은 6월부터 8월까지 아산 시내 4개 읍·면 지역의 경로당 및 마을회관 이용 어르신들을 대상으로 국산 우유를 지원 하는 사업이다.특히 이 사업은 농협경제지주가 기존 복지관 이용 어르신과 취약계층을 대상으로 추진해 온 우유 지원사업을 한 단계 발전시켜, 복지관 이용이 어려운 농촌지역 어르신들에게까지 지원 범위를 확대한 지역 맞춤형 사업이라는 점에서 의미가 크다.지원 대상 지역은 아산 지역내 대표적인 낙농업 밀집 지역으로, 아산축협은 그동안 축산환경으로 인한 불편을 이해하고 함께해 준 지역 주민들에게 감사의 마음을 전하고 지역사회와 상생하기 위해 해당 지역 어르신들을 우선 지원 대상으로 선정했다.천해수 조합장은 "이번 사업이 어르신들의 건강 증진과 삶의 질 향상에 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.