닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

서울 ‘70세 이상 버스요금 지원’ 조례, 시의회 통과

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260624010008605

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 06. 24. 15:55

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

제336회 정례회 제2차 본회의서 가결
지하철 무임 연령 65세→70세 별도 검토
서울시 시내버스 관련3
서울 중구 세종대로에 시내버스가 지나가고 있다. /정재훈 기자
현행 65세인 대중교통 무임승차 연령을 70세로 상향하고, 지하철뿐 아니라 버스 교통비 지원을 확대하는 방안이 본격 추진된다.

서울시의회는 24일 열린 제336회 정례회 제2차 본회의에서 이병윤 의원(국민의힘·동대문1)이 발의한 '서울시 어르신 교통비 지원 조례안'을 재적 의원 75명 가운데 찬성 69명, 반대 1명, 기권 5명으로 통과시켰다.

조례안은 서울에 주민등록을 두고 거주하는 70세 이상 시민에게 시내버스와 마을버스 교통비 일부 또는 전부를 지원할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.

이번 조례 제정으로 서울시는 그동안 별도 지원 제도가 없었던 버스 분야에서도 고령층 교통비 지원 정책을 시행할 수 있는 법적 근거를 갖추게 됐다.

시는 현행 65세인 지하철 무임승차 최소 연령을 70세로 상향하는 대신, 70세 이상에게 버스 월 최대 14회 무료로 이용할 수 있도록 하는 방안을 검토하고 있다.

시는 70세 이상에게 월 최대 14회 버스요금을 지원하는 데 연간 약 525억원의 예산이 필요하지만, 지하철 무임승차 연령을 70세로 상향할 경우 572억원가량의 운임 수입이 늘어나 추가 재원 없이도 시행이 가능할 것으로 보고 있다.

다만 이번 조례에는 버스요금 지원에 관한 내용만 담겨 있어 지하철 무임승차 연령 상향을 위해서는 조례 개정을 손봐야 한다.

시는 이르면 다음 달 중 '어르신 대중교통 정책 관련 공청회'를 열고 사회적 합의를 거친 뒤 구체적인 시행 방안을 마련할 계획이다.
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기