탄소포집·활용 기술 산업 현장으로…CCU 메가프로젝트 본격 추진

정부, 2380억 투입 'CCU 메가프로젝트' 착수

발전은 LG화학, 철강은 포스코홀딩스가 실증

발전 배출 탄소→항공유, 제철소 배출 탄소→철강 원료

정부, CCU 제품 인증제도 도입도 추진

KakaoTalk_20260624_132033089 0 지은환 과학기술정보통신부 핵융합에너지환경기술과 과장이 24일 CCU 메가프로젝트 착수 보고회가 열린 한국에너지기술연구원 내 마련된 합성원유 전환 기술 실증 시연장에서 현장을 살펴보고 있다./과학기술정보통신부

정부가 2035년 국가온실가스감축목표(NDC) 달성을 위해 탄소포집·활용(CCU) 기술의 대규모 실증에 나선다. 올해부터 2030년까지 국비 약 2380억원이 투입되는 이번 사업은 발전·철강 분야에서 배출되는 이산화탄소를 전기기반 지속가능항공유(e-SAF)와 메탄올, 저탄소 철강 제품 등 고부가가치 자원으로 전환하는 데 초점을 맞추고 있다.과학기술정보통신부는 24일 한국에너지기술연구원에서 'CCU 메가프로젝트' 착수보고회를 열고 본격적인 사업 추진에 들어간다고 밝혔다. 발전 분야는 LG화학이, 철강 분야는 포스코홀딩스가 각각 주관기관으로 선정돼 2030년까지 산업 현장 실증을 수행한다. 두 기업은 앞서 실증부지 선정과 컨소시엄 평가 등의 절차를 거쳐 지난해 말 최종 주관기관으로 선정됐다.CCU 메가프로젝트는 발전·철강 등 온실가스 다배출 산업에서 배출되는 이산화탄소를 포집해 항공유(SAF), 메탄올, 저탄소 제품 등으로 전환하는 국가 단위 실증사업이다. 정부는 발전 분야에서 연간 약 4000톤 규모의 이산화탄소를 활용한 e-SAF 생산 기술을 실증하고, 철강 분야에서는 연간 약 1만6000톤 규모의 이산화탄소를 포집해 합성가스와 메탄올 생산 등 철강 공정 원료로 전환하는 것을 목표로 한다.LG화학은 실증을 거쳐 생산한 e-SAF를 2030년 이후 연간 550톤 규모로 시장에 판매하고, 포스코홀딩스는 생산된 자원을 철강 공정에 재투입해 원료로 활용할 계획이다.정부는 올해 CCU 기술 고도화를 위해 864억원의 관련 예산을 집행한다. 이 중 절반가량인 424억원은 CCU 메가프로젝트 예산이고, 나머지는 기존 탄소포집·활용 기술 개발 과제에 배정됐다. 메가프로젝트 예산은 LG화학과 포스코홀딩스 컨소시엄의 실증 지원에 집중 투입될 예정이다.CCU 기술로 생산된 제품의 상용화와 시장 확산을 뒷받침하기 위한 인증체계도 마련된다. 과기부는 현재 'CCU 제품 인증제도'와 'CCU 전문기업 확인제도' 제정을 추진 중이다. 과기부 관계자는 "관련 고시 행정예고를 마치고 현재 제정 절차를 진행 중"이라며 "인센티브 제도는 기후에너지환경부의 K-GX 전략과 연계해 범부처 차원에서 검토하고 있다"고 말했다.인증 업무는 한국화학연구원이 수행할 예정이다. 향후 기업들은 CCU 기술을 활용해 생산한 제품에 대해 한국화학연구원의 인증을 받아야 공식 CCU 제품으로 인정받을 수 있게 된다. 정부는 이를 위한 제도 운영 예산으로 2030년까지 90억원을 투입할 계획이다.구혁채 과기부 1차관은 "CCU프로젝트가 성공하면 해외 자원에 의존하지 않고 항공유와 메탄올 같은 에너지를 생산하는 길이 열릴 것"이라고 말했다. 이어 "CCU 기술이 실제 산업 현장에 적용돼 온실가스 감축과 에너지 안보에 기여할 수 있도록 산업계에서도 기술 상용화에 적극적으로 동참해 달라"며 "정부도 기술이 산업현장에 확산되기 위해 필요한 예산과 인증 규제 개선 등 제도적 뒷받침을 위해 노력하겠다"고 전했다.한편, 과기부는 현재 추진하는 화학 분야 CCU 외에도 시멘트 업계와 밀접한 광물탄산화 CCU 활성화 지원 방안도 추진하고 있다.