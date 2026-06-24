닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

현대차 노조 파업 ‘초읽기’…쟁위행위 찬반투표 가결

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260624010008641

글자크기

닫기

강태윤 기자

승인 : 2026. 06. 24. 17:44

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

현대자동차 노동조합의 쟁의행위(파업) 찬반투표가 가결되면서 노사 협상이 중대 분수령을 맞았다.

노조는 이미 중앙노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청한 상태로, 중노위 결정에 따라 합법적인 파업권 확보 여부가 결정될 전망이다.

24일 업계에 따르면 현대차 노조는 이날 오전 8시부터 오후 5시까지 전체 조합원 약 3만9000명을 대상으로 실시한 쟁의행위 찬반투표에서 찬성률 86.65%를 기록하며 가결됐다. 투표율은 94.15%, 투표자 대비 찬성률은 92.03%다.

앞서 노조는 전날 열린 임시 대의원대회에서 쟁의 발생 결의안을 만장일치로 통과시켰으며, 중앙쟁의대책위원회도 구성했다.

현대차 노사는 지난달 6일 상견례를 시작으로 총 11차례 임금 및 단체협약 교섭을 진행했지만 핵심 쟁점에서 이견을 좁히지 못했다. 결국 노조는 지난 12일 교섭 결렬을 선언했고, 이후 쟁의 절차에 돌입했다.

노조는 올해 교섭에서 월 기본급 14만9600원 인상(호봉승급분 제외), 전년도 순이익의 30% 성과급 지급, 인공지능(AI) 관련 고용 및 노동조건 보장, 완전 월급제 시행, 상여금 750%에서 800%로 인상, 정년 연장(최대 65세), 신규 인원 충원 등을 요구하고 있다.

반면 회사 측은 아직 공식 제시안을 내놓지 않은 상태다. 최영일 현대차 대표이사는 11차 교섭에서 "실무 차원에서 요구안 정리가 완료되지 않아 일괄 제시가 쉽지 않은 상황"이라며 "대표 간 의견 차를 좁히기 위한 추가 교섭이 필요하다"고 밝힌 바 있다.

최대 분수령은 25일 열리는 중앙노동위원회 조정회의다. 이 자리에서 노사가 합의에 이르지 못하고 중노위가 조정 중지 또는 조정 종료 결정을 내리면 노조는 합법적으로 파업에 돌입할 수 있는 권한을 확보하게 된다.

노조가 실제 파업권을 확보할 경우 지난해보다 쟁의 일정이 약 두 달가량 빨라지게 된다. 지난해 현대차 노조는 8월 25일 합법적인 파업권을 확보한 뒤 부분파업을 진행했고, 약 20일 만에 사측과 잠정 합의에 도달한 바 있다.


강태윤 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이심(eSIM) ‘폰지 사기’ 피해금 수천억원에 달해…전국 2~3만명 ‘날벼락’

리플, 인프라 확장 호재에도 엑스알피(XRP)는 ‘하락세’…왜?

野 최은석 “김민석, 中 일정 중 ‘태극기 배지 거꾸로’ 착용… 국가적 망신”

“영주권 흔들리면 생활기반 흔들린다”…민단이 日정부에 던진 경고

‘나는 솔로’ 22기 순자, 자녀 학폭 언급 “어른들 감정싸움 안 됐으면”

加 잠수함 승부처는 ‘경제효과’…‘한국 패키지’ 강점 앞세운다

정청래, 당대표직 전격 사퇴...“李정부 성공 위해 운명 다할 것”

지금 뜨는 뉴스

정주영 25주기 추모 음악회, CNN 타고 전세계 울린다

메타, 자체 브랜드 AI 안경 출시…299달러 저가형

물폭탄 맞고 귀신 만나고…테마파크서 즐기는 ‘시원한 여름’

아반떼, 36년 스테디셀러의 진화…6년 만에 ‘풀체인지’ 귀환

“세제 혜택 끝”…7월부터 신차 가격 최대 143만원 인상