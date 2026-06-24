‘투표용지’ 합수본, 서울시·송파구 선관위 12명 압색

휴대전화 확보… 보고 내용 확인
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합수본은 24일 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명의 사무실 등에 대한 압수수색을 진행했다고 밝혔다. 이번 압수수색 대상인 12명은 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 등 서울지역 투표소 관리 담당 직원들이다. 다만 이들은 피의자가 아닌, 노 전 위원장 등의 공직선거법 위반 혐의 관련 참고인 신분이다.
지난 9일 출범한 합수본은 선관위가 투표용지 인쇄 매수 축소를 졸속으로 결정하고, 선거 당일 제대로 된 대응을 하지 않았다는 의혹을 수사하고 있다. 노 전 위원장 등은 이를 보고 받고도 방치한 혐의를 받는다.
합수본이 이번 압수수색에서 가장 중점적으로 볼 증거물은 선관위 직원들의 휴대전화다. 합수본은 확보한 휴대전화 내 관련 자료를 분석해 일선 투표소에서 용지 부족 상황을 보고받은 선관위 관계자들이 어떤 경로로 내부에 이를 보고하고, 관련 지시를 받았는지 등을 확인할 방침이다.
합수본은 이미 지난 11일 선관위 등을 압수수색해 투표록 및 내부 결재 문서 등을 확보한 상태다. 이후 선거 당일 투표관리관 등으로 근무한 지방직 공무원들을 참고인 신분으로 불러 조사하면서 투표지 부족 상황 발생 시점과 선관위 보고 내용, 이후 선관위의 대응 등을 조사했다. 또한 선거일 이후 발생한 투표용지 보관 상자 폐기·분실 관련 의혹에 대해서도 수사하고 있다.