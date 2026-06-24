닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 법원·검찰

‘투표용지’ 합수본, 서울시·송파구 선관위 12명 압색

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260625010008707

글자크기

닫기

김홍찬 기자

승인 : 2026. 06. 24. 17:59

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

노태악 '선거법 위반혐의' 참고인
휴대전화 확보… 보고 내용 확인
6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 수사하는 검경 합동 수사본부가 서울시·송파구 선거관리위원회 관계자들에 대한 강제수사에 나선 24일 서울 종로구 서울시 선거관리위원회의 모습. 합수본은 이날 선거일 투표용지 부족 상황에 대한 면밀한 재구성을 위해 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명의 사무실 등에 대한 압수수색을 진행했다고 밝혔다. /연합
6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 수사하는 검경 합동수사본부(합수본)가 선거관리위원회(선관위) 관계자 12명을 압수수색했다. 노태악 전 중앙선관위원장 등의 공직선거법 위반 혐의와 관련해 당시 용지 부족 사태를 자세히 들여다볼 방침이다.

합수본은 24일 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명의 사무실 등에 대한 압수수색을 진행했다고 밝혔다. 이번 압수수색 대상인 12명은 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 등 서울지역 투표소 관리 담당 직원들이다. 다만 이들은 피의자가 아닌, 노 전 위원장 등의 공직선거법 위반 혐의 관련 참고인 신분이다.

지난 9일 출범한 합수본은 선관위가 투표용지 인쇄 매수 축소를 졸속으로 결정하고, 선거 당일 제대로 된 대응을 하지 않았다는 의혹을 수사하고 있다. 노 전 위원장 등은 이를 보고 받고도 방치한 혐의를 받는다.

합수본이 이번 압수수색에서 가장 중점적으로 볼 증거물은 선관위 직원들의 휴대전화다. 합수본은 확보한 휴대전화 내 관련 자료를 분석해 일선 투표소에서 용지 부족 상황을 보고받은 선관위 관계자들이 어떤 경로로 내부에 이를 보고하고, 관련 지시를 받았는지 등을 확인할 방침이다.

합수본은 이미 지난 11일 선관위 등을 압수수색해 투표록 및 내부 결재 문서 등을 확보한 상태다. 이후 선거 당일 투표관리관 등으로 근무한 지방직 공무원들을 참고인 신분으로 불러 조사하면서 투표지 부족 상황 발생 시점과 선관위 보고 내용, 이후 선관위의 대응 등을 조사했다. 또한 선거일 이후 발생한 투표용지 보관 상자 폐기·분실 관련 의혹에 대해서도 수사하고 있다.
김홍찬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이심(eSIM) ‘폰지 사기’ 피해금 수천억원에 달해…전국 2~3만명 ‘날벼락’

리플, 인프라 확장 호재에도 엑스알피(XRP)는 ‘하락세’…왜?

野 최은석 “김민석, 中 일정 중 ‘태극기 배지 거꾸로’ 착용… 국가적 망신”

“영주권 흔들리면 생활기반 흔들린다”…민단이 日정부에 던진 경고

‘나는 솔로’ 22기 순자, 자녀 학폭 언급 “어른들 감정싸움 안 됐으면”

加 잠수함 승부처는 ‘경제효과’…‘한국 패키지’ 강점 앞세운다

정청래, 당대표직 전격 사퇴...“李정부 성공 위해 운명 다할 것”

지금 뜨는 뉴스

정주영 25주기 추모 음악회, CNN 타고 전세계 울린다

메타, 자체 브랜드 AI 안경 출시…299달러 저가형

물폭탄 맞고 귀신 만나고…테마파크서 즐기는 ‘시원한 여름’

아반떼, 36년 스테디셀러의 진화…6년 만에 ‘풀체인지’ 귀환

“세제 혜택 끝”…7월부터 신차 가격 최대 143만원 인상