“민증만으로 일본 갈 수 있어야”…대한상의, 한일 관광협력 토론회 개최

2026062301001425100077821 0 대한상공회의소 전경./대한상공회의소

대한상공회의소가 한일 관광 협력 강화를 위해 주민증록증만으로 양국을 오가는 방안 등 다양한 협력 방안을 제시했다.25일 대한상의 문화관광산업위원회는 대한상의 회관에서 '한일 관광협력 토론회'를 열고 출입국 절차 간소화와 결제 인프라 확대, 교통망 연계 등 한일 관광 활성화 방안을 논의했다. 이번 회의는 최근 한일 정상 셔틀외교 복원 등 양국관계의 우호적 흐름 속에서 관광분야 시너지 창출 방안을 모색하기 위해 마련됐다.이날 카키시마 아카네 일본교통공사 수석연구원은 "한국과 일본의 왕래가 많이 늘었지만 관광객들은 여전히 출입국 절차, 결제인프라, 대중교통 등에서 단절감을 느낀다"며 "처음부터 완전한 제도통합을 목표하기 보다는 여행자가 체감할 수 있는 분야에서부터 호환성을 차츰 확보해 가는 것이 현실적 방안"이라고 말했다. 이어 여권 없이 주민등록증만으로 왕래를 허용하거나 결제시스템을 통합하는 시험사업부터 추진할 것이라고 덧붙였다.김형종 한국문화관광연구원 연구위원도 "여권이 아닌 자국 주민증을 상호 인정해 주는 것은 통합 단계에서 상당히 높은 단계의 층위"라면서도 "주민증 왕래가 방일 여행객의 출입국 편의와 여권보유율 20% 미만인 일본의 방한 가능성을 동시에 높일 수 있을 것"이라고 밝혔다.제3국에 대한 비자 상호 인정 제도를 촉구하는 의견도 나왔다. 김형종 연구위원은 "솅겐조약으로 EU 회원국 간 무비자 통행이 가능한 것처럼, 이에 빗댄 '한일판 솅겐조약'을 맺으면 두 나라를 함께 방문하려는 제3국 관광객 유치에 큰 도움이 될 것"이라며 "한일 방문 공동 마케팅, 지역 간 연계 상품 개발, 세계유산·역사문화 관광패키지 출시 등을 병행해야 한다"고 강조했다.김형종 연구위원은 "한일판 솅겐조약이 우리 경제에 미치는 영향을 투입산출분석으로 추정한 결과, 관광수지 적자 폭이 최대 19% 줄고, 경제성장률도 약 0.11%포인트 높아질 것으로 분석됐다"고 말했다.간편결제 활용을 촉진시킬 결제 인프라 확대에 대한 건의도 있었다. 박범석 한국관광공사 국제마케팅실장은 "최근 일본 20~30대 여성의 한국 재방문율과 같은 연령대 남성층의 방한 비중이 빠르게 늘고 있어 이들의 결제 편의성을 높이는 일이 더욱 중요해졌다"며 "간편결제 방식이 확산되면 결제 편의성은 물론, 맞춤형 할인과 이벤트 제공이 가능해져 방일 관광객의 만족도를 높일 수 있을 것"이라고 설명했다.박 실장은 "관광공사는 이를 위해 표준QR 배포 등을 통해 자국페이를 쓸 수 있게끔 결제인프라를 확대하고 있으며, 특히 지방가맹점 확산 노력을 통해 지방도시 방문 외래객의 소비확대 및 지역경제 활성화를 도모하고 있다"고 덧붙였다.관광업계에서는 양국을 하나의 관광권으로 연결하기 위한 다양한 아이디어도 나왔다. 정호석 호텔롯데 대표는 KTX와 한일 여객선, 일본 신칸센을 하나의 패스로 이용할 수 있는 '한일판 유레일패스' 구축을 제안하며 "양국을 하나의 교통·관광 체계로 연결하면 체류 기간이 늘고 지역 관광 활성화에도 도움이 될 것"이라고 말했다.오성환 이오컨벡스 대표는 "수천명이 한꺼번에 입국하는 국제회의·전시(MICE)에서는 출입국 효율이 곧 행사의 경쟁력"이라며 "현재 주요 인사(VIP) 중심으로 일부 시행 중인 전용 출입국 심사대를 한일 상호 국제회의·전시회 참가자 전반으로 넓히고, 단체 전자입국·생체인증 기반 출입국 서비스까지 결합한 양국 공동의 '한일 MICE 출입국 패스트트랙'으로 확대할 것"을 건의했다.우기홍 대한상의 문화관광산업위원회 위원장(대한항공 부회장)은 "한일 관광협력은 비단 특정산업의 먹거리 발굴을 넘어 한일 국민 상호 이해와 신뢰도를 높여 경제 전반, 산업 전방위로 연대를 강화할 수 있는 초석이 될 것"이라며 "양국 관계 부처와 민간, 국회가 공동 협의체를 구성해 구체적 실행방안을 서둘러 논의하길 바란다"고 건의했다. 이 외에도 주호영 한일의원연맹 회장, 다케다 료타 일한의원연맹 회장도 한일 양국을 하나의 관광권으로 발전시켜 나가야 한다고 강조했다.이종명 대한상의 산업성장본부장은 "한일 관광협력은 최태원 회장이 지속적으로 강조해 온 한일 경제연대 가운데 가장 빠르게 성과를 낼 수 있는 분야"라며 "정부와 함께 실질적인 실행 방안을 마련해 나갈 것"이라고 밝혔다.