시세 넘어 AI·양자·달러 패권 읽는다…업비트 ‘콘텐츠 거래소’로 진화

clip20260624140618 0 업비트 공식 유튜브 '데일리 랩업' 채널 갈무리./두나무

가상자산 거래소들이 단순 매매 플랫폼을 넘어 투자 정보 플랫폼으로 진화하는 가운데 업비트 운영사 두나무도 AI와 양자컴퓨터, 미국 금리 정책, 달러 체제 변화 등 거시경제와 기술 트렌드를 분석하는 콘텐츠를 확대하며 투자자 접점 강화에 나섰다.24일 가상자산업계에 따르면 최근 두나무는 공식 유튜브 콘텐츠 '데일리 랩업'을 통해 양자컴퓨터, 토큰증권(STO), 미국 통화정책, 달러 시스템 변화 등 디지털 자산 시장과 연관된 다양한 주제를 다루고 있다. 주요 콘텐츠는 누적 조회수 30만회 이상을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다.해당 콘텐츠들은 코인 가격 전망보다 시장을 움직이는 구조적 요인을 설명하는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책과 인플레이션이 디지털 자산 시장에 미치는 영향을 설명하고, 비트코인 전략 비축과 스테이블코인 확산 등을 배경으로 제기되는 미국 달러 체제 재편 가능성도 다루고 있다.이는 디지털 자산 시장의 성격 변화와도 무관하지 않다. 과거에는 거래소 상장과 개별 프로젝트 이슈가 가격을 좌우했다면 최근에는 미 연준의 금리 정책, 현물 비트코인 ETF 자금 흐름, 글로벌 유동성 변화 등이 시장 방향성을 결정하는 핵심 변수로 자리 잡았기 때문이다.뿐만 아니라 두나무는 AI 기술이 금융산업에 미치는 영향에도 주목하고 있다. 글로벌 빅테크 기업들의 AI 기반 결제 시장 경쟁과 국내 금융권의 대응 과제를 분석하거나, 양자컴퓨터 발전이 비트코인 보안 체계에 미칠 영향과 양자내성암호(PQC) 연구 동향에 관한 콘텐츠도 소개했다.전통 금융과 디지털 자산의 융합 사례도 주요 콘텐츠로 다뤘다. 부동산 조각투자를 가능하게 하는 토큰증권(STO) 시장을 분석하거나, 수십 년간 경쟁해온 카드업계가 블록체인·웹3 생태계 대응을 위해 협력에 나선 사례를 소개하며 금융권의 변화상도 조명했다.이처럼 최근 원화 스테이블코인과 토큰증권 제도화 논의가 본격화되면서 거래소들의 정보 제공 역할은 더욱 중요해질 전망이다. 제도 변화 속도가 빨라질수록 투자자들의 학습 수요도 커질 수밖에 없기 때문이다.두나무 역시 데일리 랩업을 통해 거래 플랫폼을 넘어 정보 플랫폼으로서의 역할을 강화해 갈 방침이다. 가상자산업계 관계자는 "이제 투자자들은 비트코인 가격 자체보다 왜 가격이 움직이는지에 관심을 갖는다"며 "거래소들도 거래 기능을 넘어 시장 해설과 교육 콘텐츠를 제공하는 방향으로 역할이 확대되고 있다"고 말했다.