한화솔루션, 자구안 조기 이행…7000억원 자구안 이행 속도

RCPS 3000억원 발행·AMPC 3400억원 유동화

clip20260625110805 0 한화미래기술연구소 전경./한화

한화솔루션이 유상증자 규모 축소에 따른 부족 재원을 마련하기 위해 자구안 일부를 조기 시행하고, 첨단제조세액공제(AMPC)를 추가 유동화하며 재무건전성 강화에 나섰다. 미래 성장 투자와 주주환원 기조를 유지하면서 재무구조 개선을 추진한다는 방침이다.25일 한화솔루션은 큐셀 부문 미국 EPC(설계·조달·건설) 사업법인을 통해 3000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다고 밝혔다. 발행 대금은 유상증자 규모 축소로 부족해진 재원을 충당하고 자본을 확충해 재무구조를 개선하는 데 활용할 예정이다.RCPS는 만기 시 투자금 상환을 요구할 수 있는 상환권과 보통주 전환권을 함께 가진 자본성 조달 수단이다. 일정 요건을 충족하면 회계상 자본으로 분류돼 자기자본 확충 효과를 기대할 수 있다.RCPS를 발행한 미국 EPC 법인은 현지에서 태양광 발전소와 에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 수행하고 있다. 지난해 마이크로소프트와 태양광 모듈 공급 및 EPC 계약을 체결했으며, 글로벌 빅테크 기업들과 추가 사업 협력도 추진 중이다. 미국 내 솔라 허브 밸류체인 가동에 따른 시너지 효과도 기대하고 있다.한화솔루션은 AMPC 유동화도 확대했다. 2025년분 1억2030만달러와 2026년분 1억달러 등 총 2억2030만달러(약 3400억원) 규모의 AMPC를 추가 유동화했다. 이에 따라 올해 수령한 2025년분 AMPC 3억7370만달러(약 5768억원) 전액을 조기 현금화해 유동성을 확보했다.회사는 북미 최대 태양광 통합 생산단지인 솔라 허브의 생산 역량과 북미 생산기반에서 창출되는 세액공제 권리가 글로벌 금융시장에서 자산 가치를 인정받고 있다고 설명했다.앞서 한화솔루션은 주주 부담을 고려해 유상증자 규모를 기존 2조4000억원에서 1조7000억원으로 축소했다. 부족해진 7000억원은 이번 RCPS 발행을 비롯해 투자자산 유동화와 미국 벤처투자펀드 매각 등을 통해 확보할 계획이다.이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "7000억원 규모의 자구안을 신속히 마무리해 지속가능한 성장 기반을 확보하고 미래 경쟁력 강화에 집중하겠다"며 "시장에서 기업가치를 적정하게 평가받을 수 있도록 노력하고 주주가치 제고에도 최선을 다하겠다"고 말했다.