수원시민들, 군공항 이전 위해 팔 걷었다

이전추진 시민협의회 개최…조직 강화하고 시민참여 확대

수 0 수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회는 25일 수원시청 중회의실에서 열린 2026년 정기총회에 참석한 시민들이 조철상 협의회장의 인삿말을 경청하고 있다. /시민협의회

전투기 소음 피해로 고심하는 수원시민들이 군공항 이전을 위해 또다시 뭉쳤다.25일 수원시에 따르면 수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회(이하 '시민협의회')는 이날 시청 중회의실에서 주요임원 및 분과위원 등 100여명이 참석한 가운데 열린 2026년 정기총회에서 군공항 이전을 위한 주요 사업 추진 방향과 세부 계획을 논의했다.이날 정기총회에서는 시민참여 확대를 위한 10만 서명운동 추진 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다. 시민협의회는 범국민적 온라인플랫폼인 네이버폼을 활용해 시민들이 보다 편리하게 서명운동에 참여할 수 있도록 하고, 다양한 시민 의견을 폭넓게 수렴할 수 있는 기반을 마련해 나가기로 했다.또 2026년 워크숍 및 벤치마킹 추진 계획에 대한 논의도 진행됐다. 내부적으로 위원 간 협력 체계를 강화하고 우수 사례를 공유하기 위해 워크숍과 벤치마킹을 추진할 계획이다.조철상 협의회장은 "이번 정기총회는 2025년 결산과 2026년 하반기 사업계획을 공유하고, 시민협의회의 향후 활동 방향을 논의하는 자리였다"며 "앞으로도 시민과 적극적으로 소통하며 수원군공항 이전 및 경기통합국제공항 추진을 위한 공감대 확산과 시민 참여 확대에 최선을 다하겠다"고 말했다.