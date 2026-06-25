방사청, 잠수함용 예인정-II 사업 선도함 진수식 개최

12월 해군 인도 이후 전력화

사진2 0 25일 부산 동일조선에서 개최된 잠수함용 예인정-Ⅱ 사업 선도함 진수식에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /방위사업청

방위사업청이 25일 부산 동일조선에서 잠수함용 예인정-II 사업 선도함 진수식을 개최했다고 밝혔다.예인정-II는 2024년 12월 동일조선과 계약체결 이후 2025년 10월 착공식과 2026년 1월 기공식을 거쳐 이날 선도함 진수까지 이르렀다.대형화된 3000톤급 잠수함을 안정적으로 예인할 수 있는 성능을 갖춘 예인정-II는 해군 지원함정으로, 잠수함 구조·지원 임무 수행 능력을 강화했다. 또 소화지원과 해양오염 방제 등 다양한 임무를 수행할 수 있다.기존 대비 출력이 향상된 추진체계, 우수한 예인성능도 좁은 해역이나 악천후 상황에서도 신속하고 안전한 지원 임무 수행이 가능할 것으로 보인다. 잠수함 형상을 고려한 특수 방현재도 설치해 잠수함과 접촉 시 안전성을 극대화할 수 있도록 설계됐다.이상우 방위사업청 한국형잠수함사업단장은 "예인정-II가 전력화되면 장보고-III급 잠수함의 안정적인 작전 수행 여건이 마련될 것으로 기대된다"며 "관련기관과 긴밀히 협조해 성공적인 사업관리를 위한 최선을 다하겠다"고 밝혔따.예인정-II 선도함은 12월 해군에 인도될 예정이다. 이후 전력화 과정을 거쳐 작전에 배치될 예정이다.