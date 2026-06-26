롯데케미칼, ESG 관리체계 고도화…‘2025 ESG 리포트’ 발간

IFRS S2 기반 기후 공시·이중중대성 평가 연결 자회사까지 확대

탄소과제 운영협의회 신설…생물다양성 보전 활동 강화

260626 롯데케미칼, ‘2025 ESG 리포트’ 발간 0 롯데케미칼 2025 ESG 리포트./롯데케미칼

롯데케미칼이 기후 공시와 ESG 관리 범위를 연결 자회사까지 확대하는 등 ESG 경영 체계 고도화에 나섰다.26일 롯데케미칼은 ESG 주요 활동과 성과를 담은 '2025 ESG 리포트'를 발간했다고 밝혔다.이번 보고서에는 국제지속가능성기준위원회(ISSB)의 국제회계기준(IFRS) S2에 기반한 기후 관련 재무영향 분석 확대를 비롯해 연결 자회사를 포함한 이중중대성 평가, 탄소과제 운영협의회 신설, 생물다양성 보전 활동 등 ESG 관리체계 강화 내용이 담겼다.롯데케미칼은 올해부터 IFRS S2 기반 기후 관련 재무영향 분석 범위를 롯데정밀화학과 롯데에너지머티리얼즈 등 연결 자회사까지 확대했다. 이를 통해 기후변화가 사업에 미치는 위험과 기회를 그룹 차원에서 종합적으로 분석·공개한다.환경·사회적 영향과 재무적 영향을 함께 고려하는 이중중대성 평가도 연결 자회사까지 확대했다. 이를 바탕으로 그룹 차원의 핵심 ESG 이슈 7개를 선정하고 관리 목표를 구체화해 운영하고 있다.생물다양성 분야에서도 지난해 실시한 영향 평가를 토대로 사업장별 특성에 맞는 보전 과제를 추진하는 등 자연자본 관리 체계를 강화했다.이와 함께 ESG 전략을 기반으로 탄소중립과 순환경제, 제품 지속가능성 강화를 위한 20대 전략 과제를 새롭게 정비하며 ESG 실행력을 높여 나간다는 계획이다.이영준 롯데케미칼 대표는 "사업 구조 혁신과 저탄소 기반 사업 포트폴리오 전환을 통해 지속가능한 경쟁력을 강화하고 있다"며 "지속가능성을 모든 경영 의사결정의 핵심 가치로 삼고 실행력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.