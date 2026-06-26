신상진의 민선 9기 청사진은 ‘대한민국 기준, 성남’

희망혁신위 '바른성남-빠른혁신-행복한시민' 등 제안

정책기획과-25일 열린 희망성남혁신위원회 최종보고회 및 해단식에서 신상진 성남시장(첫줄 가운데)과 이재율 희망성남혁신위원장(첫줄 오른쪽에서 다섯 번째)을 비롯한 혁신위원들이 기념촬영을 하고 있다. (1) 0 희망성남혁신위원회 최종보고회 및 해단식에서 신상진 성남시장(첫줄 가운데)과 이재율 희망성남혁신위원장(첫줄 오른쪽에서 다섯 번째)을 비롯한 혁신위원들이 기념촬영을 하고 있다./성남

희망성남혁신위원회가 민선 9기 성남시의 새로운 시정 비전으로 '대한민국 기준, 성남'을 내놓았다.위원회는 공약 실행 전략과 시민이 직접 변화를 느낄 수 있는 정책을 담은 최종 보고서를 성남시에 전달하며, 시정 운영을 위한 밑그림을 제시했다.성남시는 위원회가 지난 25일 시청 한누리에서 언론 브리핑과 최종 보고회를 열고 민선 9기 시정 비전과 핵심 정책 과제를 발표하며 공식 활동을 마무리했다고 26일 밝혔다.위원회는 '대한민국 기준, 성남'을 비전으로 내세우며, 실현 방향으로 '바른성남', '빠른혁신', '행복한 시민' 등 3가지 기조를 제안했다.여기에는 투명한 행정, 미래산업 육성, 시민 중심의 시정을 추진해 도시 경쟁력을 높이겠다는 생각이 담겨 있다.또 시민들이 효과를 직접 느낄 수 있는 새로운 과제로 재건축·재개발 주민 부담 경감, 사회적경제 활성화, 희망성남 한마음 체육문화대축제 개최, 글로벌 프레스센터 설치, 시민리더 아카데미 운영 등이 제시됐다.위원회는 104건의 민선 9기 공약을 시민의 눈높이에서 다시 점검하고, 주요 공약의 실행 방안을 구체적으로 마련했다. 이렇게 정리한 최종 보고서는 앞으로 시정 운영 과정에서 정책을 검토할 때 참고 자료로 활용될 예정이다.이재율 희망성남혁신위원장은 "위원회가 마련한 공약 실행 방안과 정책 과제들이 민선 9기 성남시의 발전을 이끄는 이정표가 되길 바란다"며, "실질적인 정책 실행을 통해 시민들이 변화를 체감할 수 있기를 기대한다"고 말했다.신상진 성남시장은 "위원회의 제안을 꼼꼼히 검토해 실현 가능한 정책은 시정에 적극 반영하겠다. 시민이 직접 성과를 느낄 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.