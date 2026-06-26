닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

신상진의 민선 9기 청사진은 ‘대한민국 기준, 성남’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260626010009367

글자크기

닫기

성남 박준성 기자

승인 : 2026. 06. 26. 14:20

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

희망혁신위 '바른성남-빠른혁신-행복한시민' 등 제안
정책기획과-25일 열린 희망성남혁신위원회 최종보고회 및 해단식에서 신상진 성남시장(첫줄 가운데)과 이재율 희망성남혁신위원장(첫줄 오른쪽에서 다섯 번째)을 비롯한 혁신위원들이 기념촬영을 하고 있다. (1)
희망성남혁신위원회 최종보고회 및 해단식에서 신상진 성남시장(첫줄 가운데)과 이재율 희망성남혁신위원장(첫줄 오른쪽에서 다섯 번째)을 비롯한 혁신위원들이 기념촬영을 하고 있다./성남
희망성남혁신위원회가 민선 9기 성남시의 새로운 시정 비전으로 '대한민국 기준, 성남'을 내놓았다.

위원회는 공약 실행 전략과 시민이 직접 변화를 느낄 수 있는 정책을 담은 최종 보고서를 성남시에 전달하며, 시정 운영을 위한 밑그림을 제시했다.

성남시는 위원회가 지난 25일 시청 한누리에서 언론 브리핑과 최종 보고회를 열고 민선 9기 시정 비전과 핵심 정책 과제를 발표하며 공식 활동을 마무리했다고 26일 밝혔다.

위원회는 '대한민국 기준, 성남'을 비전으로 내세우며, 실현 방향으로 '바른성남', '빠른혁신', '행복한 시민' 등 3가지 기조를 제안했다.

여기에는 투명한 행정, 미래산업 육성, 시민 중심의 시정을 추진해 도시 경쟁력을 높이겠다는 생각이 담겨 있다.

또 시민들이 효과를 직접 느낄 수 있는 새로운 과제로 재건축·재개발 주민 부담 경감, 사회적경제 활성화, 희망성남 한마음 체육문화대축제 개최, 글로벌 프레스센터 설치, 시민리더 아카데미 운영 등이 제시됐다.

위원회는 104건의 민선 9기 공약을 시민의 눈높이에서 다시 점검하고, 주요 공약의 실행 방안을 구체적으로 마련했다. 이렇게 정리한 최종 보고서는 앞으로 시정 운영 과정에서 정책을 검토할 때 참고 자료로 활용될 예정이다.

이재율 희망성남혁신위원장은 "위원회가 마련한 공약 실행 방안과 정책 과제들이 민선 9기 성남시의 발전을 이끄는 이정표가 되길 바란다"며, "실질적인 정책 실행을 통해 시민들이 변화를 체감할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

신상진 성남시장은 "위원회의 제안을 꼼꼼히 검토해 실현 가능한 정책은 시정에 적극 반영하겠다. 시민이 직접 성과를 느낄 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기