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AI 체험부터 창업까지…천안에 ‘AI라운지’ 들어선다

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천안 배승빈 기자

승인 : 2026. 06. 28. 09:44

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과기정통부 공모 선정…시민 누구나 배우고 활용하는 AI 복합공간 조성
스마트도시추진과(AI라운지 조감도)
AI라운지 조감도./천안시
충남 천안시가 정부의 인공지능(AI) 기반 시민 체험·교육 사업을 유치하며 AI 선도도시 조성에 속도를 낸다.

천안시는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 추진한 '2026 AI라운지 운영 사업' 공모에 충청권 사업 대상지로 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

AI라운지 운영 사업은 시민 누구나 인공지능을 쉽고 편리하게 체험하고 학습할 수 있는 공간을 조성해 AI 활용 역량을 높이고 디지털 격차를 해소하기 위한 정부 사업이다.

시는 충남콘텐츠진흥원을 수행기관으로 지정하고 동남구 봉명동 레일웨이존에 AI라운지를 조성할 계획이다.

이곳에서는 AI 기초교육을 비롯해 생성형 AI 활용 교육, 실습 프로그램, 시민 참여형 체험 프로그램 등을 운영한다.

또 지역 대학과 연구기관, 기업이 함께 참여하는 창업 프로그램도 마련해 시민 교육을 넘어 지역 AI 산업 생태계 활성화와 인재 양성 거점으로 육성할 방침이다.

천안시는 AI라운지를 단순한 체험 공간이 아닌 시민의 AI 활용 역량을 높이고 산·학·연이 협력하는 지역 AI 플랫폼으로 발전시켜 AI 기반 혁신도시 조성에 박차를 가할 계획이다.

김석필 권한대행은 "AI라운지를 통해 시민 누구나 AI를 쉽고 편리하게 배우고 활용할 수 있도록 환경을 조성해 나갈 것"이라며 "시민이 체감하는 AI 선도도시 천안을 만들어 가겠다"고 말했다.
배승빈 기자

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