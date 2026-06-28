이남오 함평군수 당선인 “우기 전 재난취약시설 전면 점검”

선제적 재난 예방·대응책 강력 주문

이남오 0 이남오 함평군수 당선인(오른쪽)이 인수위 안전관리과 소관 업무보고에서 선제적 재난예방·대응책을 강력히 주문하고 있다. /함평군

전남 함평군이 여름철 집중호우에 대비한 재난 예방과 대응체계 강화에 나선다.함평군은 이남오 함평군수 당선인이 최근 인수위원회 안전관리과 업무보고에서 우기 전 재난취약시설을 철저히 점검하고 선제적인 재난 예방대책을 마련할 것을 주문했다고 28일 밝혔다.이 당선인은 지난해 집중호우로 인해 함평읍 시가지와 함평천지전통시장 일원, 손불·나산면 등에서 대규모 침수 피해가 발생했던 점을 상기시켰다.이와 함께 "우기 전 빗물받이 토사·낙엽 제거 등 배수시설 전반에 대한 일제 점검과 함평읍 작곡재 우수저류지의 철저한 사전 관리를 당부하면서 읍내 추가 저류지 설치 필요성도 적극 검토할 것"을 요청했다.아울러 "지난해 가장 큰 피해를 입은 함평천지전통시장 일원의 배수펌프장 처리용량을 재검토하고, 필요시 증설을 추진하는 한편, 최근 시간당 150~200㎜ 이상의 국지성 집중호우가 빈번해진 점을 고려해 기존 설계기준을 넘어서는 기후변화 대응형 재해 예방 사업을 추진해야 한다"고 강조했다.인수위원들도 △재해 위험도와 인명피해 가능성을 고려한 소하천 정비 우선순위 설정 △중대재해 예방을 위한 부서 간 협업 강화 △방사능 방재 및 주민 대피 매뉴얼 보완 △재난 발생 시 자원봉사 단체와 복지시설이 함께하는 통합 대응체계 구축 등 재난 예방 중심의 안전관리 체계 구축 필요성을 제기했다.이남오 함평군수 당선인은 "재난으로부터 군민의 생명과 재산을 지키기 위해 사전 예방책 마련이 무엇보다 중요하다"며 "재난 안전망 구축을 군정의 최우선 과제로 삼고, 우기 전 모든 재난취약시설을 철저히 점검해 안전한 함평을 만들겠다"고 재차 강조했다.김형모 함평대전환 발전위원장은 "안전은 어떤 정책보다 먼저 고려되어야 할 최우선 과제"라며 "현장의 의견을 바탕으로 재난 대응체계와 예방 사업을 꼼꼼히 점검해 군민이 체감하는 안전 정책이 마련될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.