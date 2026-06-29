인천시, 재난문자방송 운영규정 전면 개정…재난대응 체계 대폭 강화

송출판단회의 절차 마련…학교 휴교 등 시민 밀착형 문안 신설

호우 긴급재난문자 이미지 0 수도권지역(서울·경기·인천) 호우 긴급재난문자 정규 운영 안내 이미지. /수도권기상청

화면 캡처 2026-06-29 100100 0 인천시의 '재난문자방송 운영 규정' 개정안. /인천시

인천광역시가 다양화·복합화되는 재난 환경에 발맞춰 재난문자 시스템을 전면 재정비한다.인천시는 재난 발생 시 신속하고 정확한 정보 전달을 위해 기존 규정인 '인천시 긴급재난문자 운용 규정'을 '인천시 재난문자방송 운영 규정'으로 전부 개정했다고 29일 밝혔다.이번 개정은 제명 변경, 송출판단회의 절차 신설, 재남눈자 사용기관 확대 등 기존 규정의 운영 기준과 절차를 명확히 하고, 재난이 발생했을 때 보다 체계적인 정보 전달 체계를 구축하는 데 중점을 뒀다.특히 눈에 띄는 변화는 '송출판단회의' 제도의 도입이다. 예측 불가능한 신종 재난이나 규정에 명시되지 않은 사각지대 상황 발생 시, 신속한 발송 여부 결정을 돕기 위해 마련됐다.회의는 '재난주관부서 검토 → 부시장 결재 → 발송 요청' 단계로 진행된다. 사전 회의를 원칙으로 하되, 긴급한 상황에서는 사후 개최도 허용해 현장 대응력을 대폭 높였다.또 실효성이 떨어지는 '인공물체 추락', '원유 수급' 등의 문안은 삭제하고, 시민들의 일상과 직결된 대설, 폭염, 한파, 교통통제, 학교휴교 등 관련 표준문안을 대폭 신설·정비했다. 아울러 재난문자 사용 기관에 '인천시교육청'을 추가해 교육 현장의 안전 정보 전달 체계도 강화했다.시는 이번 규정 개정을 통해 재난대응 과정에서 발생할 수 있는 시민들의 혼란을 최소화하고 실질적인 안전 확보에 기여할 것으로 기대하고 있다. 시 관계자는 "재난 발생 시 시민의 생명과 안전을 지키기 위해서는 지체 없는 정보 전달이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 재난문자 운영체계를 지속적으로 개선해 시민들이 필요한 정보를 적시에 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.