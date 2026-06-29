“하룻밤 머물며 한탄강 매력에 빠져보세요”…포천시, 테라 판타지아 개장

국내 최대 규모 나이트 워크 미디어 파크…내달 3일 개장

4-2 포천시, 7월 3일 테라 판타지아 개장… 한탄강에서 즐기는 체류형 관광 0 다음달 3일 경기 포천시 한탄강 근처에서 개장하는 '테라 판타지아' 야간 모습./포천시

경기 포천시가 지역 체류형 관광 활성화에 힘을 보탠다. 다음달 3일 개장될 국내 최대 규모의 나이트 워크 미디어 파크 '테라 판타지아'을 통해서다. 관광객이 한탄강에서 하룻밤을 머물게 할 만큼 포천의 새로운 야간 관광명소로 육성시켜 지역 경제 활성화에 나선다는 복안이다.29일 포천시에 따르면 한탄강 '테라 판타지아'는 한탄강 하늘다리와 마당교, 생태경관단지, 와이(Y)형 출렁다리, 비둘기낭 폭포 일원을 연결하는 나이트 워크형 미디어 아트 관광 콘텐츠로 꼽힌다. 라틴어로 '대지', '땅'을 뜻하는 '테라'에 착안해, 한탄강의 대지가 용암 분출과 강의 흐름으로 거대한 주상절리 협곡과 아름다운 생태환경을 이루기까지의 과정을 보여준다.유네스코 세계지질공원인 한탄강의 압도적인 자연경관에 첨단 미디어 기술을 접목해 자연과 예술, 기술이 어우러진 새로운 야간관광 콘텐츠를 구현했으며 관람객은 한탄강 하늘다리에서 비둘기낭 폭포까지 이어지는 약 2.3km 구간을 걸으며 빛의 여정을 체험할 수 있다고 시는 설명했다.이번 사업은 관광객이 당일 여행에 그치지 않고 하룻밤을 머무는 체류형 관광을 즐기도록 기획했다. 신규 관광 콘텐츠 '테라 판타지아'와 기존 관광자원을 연계해 관광 만족도와 지역경제 활성화를 함께 높이는 데 초점을 맞췄다.이를 위해 시는 숙박객 할인 혜택과 한탄강 통합 상품을 마련했다. 포천시 관내 숙박시설을 이용하는 관광객에게는 객실당 최대 4명까지 정상 관람료의 20%를 할인한 단체 요금을 적용한다. 가족 단위 관광객의 부담을 줄여 체류 시간을 늘리는 데 도움이 될 것으로 보인다.한탄강의 대표 관광시설을 함께 즐기는 통합 상품도 운영한다. 통합 상품은 '한탄강 세계지질공원센터와 테라 판타지아', '한탄강 가든 페스타와 테라 판타지아', '한탄강 세계지질공원센터·한탄강 가든 페스타와 테라 판타지아' 등으로, 개별 이용보다 저렴한 가격에 한탄강 관광을 즐길 수 있다.관광객은 낮에는 한탄강 세계지질공원센터와 가든 페스타에서 한탄강의 지질과 생태, 빼어난 경관을 즐기고, 밤에는 '테라 판타지아'에서 빛과 음악이 어우러지는 야간 미디어 콘텐츠를 체험하며 하루를 보낼 수 있다.백영현 시장은 "'테라 판타지아'는 한탄강의 빼어난 자연경관에 첨단 미디어 기술을 더한 포천의 새로운 야간관광 명소"라며 "관광객이 포천에서 하룻밤 머물며 한탄강의 매력을 온전히 즐길 수 있도록 체류형 관광을 적극 키워 지역경제 활성화로 이어가겠다"고 말했다.