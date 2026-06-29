닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

“하룻밤 머물며 한탄강 매력에 빠져보세요”…포천시, 테라 판타지아 개장

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260629010010031

글자크기

닫기

포천 진현탁 기자

승인 : 2026. 06. 29. 13:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

국내 최대 규모 나이트 워크 미디어 파크…내달 3일 개장
4-2 포천시, 7월 3일 테라 판타지아 개장… 한탄강에서 즐기는 체류형 관광
다음달 3일 경기 포천시 한탄강 근처에서 개장하는 '테라 판타지아' 야간 모습./포천시
경기 포천시가 지역 체류형 관광 활성화에 힘을 보탠다. 다음달 3일 개장될 국내 최대 규모의 나이트 워크 미디어 파크 '테라 판타지아'을 통해서다. 관광객이 한탄강에서 하룻밤을 머물게 할 만큼 포천의 새로운 야간 관광명소로 육성시켜 지역 경제 활성화에 나선다는 복안이다.

29일 포천시에 따르면 한탄강 '테라 판타지아'는 한탄강 하늘다리와 마당교, 생태경관단지, 와이(Y)형 출렁다리, 비둘기낭 폭포 일원을 연결하는 나이트 워크형 미디어 아트 관광 콘텐츠로 꼽힌다. 라틴어로 '대지', '땅'을 뜻하는 '테라'에 착안해, 한탄강의 대지가 용암 분출과 강의 흐름으로 거대한 주상절리 협곡과 아름다운 생태환경을 이루기까지의 과정을 보여준다.

유네스코 세계지질공원인 한탄강의 압도적인 자연경관에 첨단 미디어 기술을 접목해 자연과 예술, 기술이 어우러진 새로운 야간관광 콘텐츠를 구현했으며 관람객은 한탄강 하늘다리에서 비둘기낭 폭포까지 이어지는 약 2.3km 구간을 걸으며 빛의 여정을 체험할 수 있다고 시는 설명했다.

이번 사업은 관광객이 당일 여행에 그치지 않고 하룻밤을 머무는 체류형 관광을 즐기도록 기획했다. 신규 관광 콘텐츠 '테라 판타지아'와 기존 관광자원을 연계해 관광 만족도와 지역경제 활성화를 함께 높이는 데 초점을 맞췄다.

이를 위해 시는 숙박객 할인 혜택과 한탄강 통합 상품을 마련했다. 포천시 관내 숙박시설을 이용하는 관광객에게는 객실당 최대 4명까지 정상 관람료의 20%를 할인한 단체 요금을 적용한다. 가족 단위 관광객의 부담을 줄여 체류 시간을 늘리는 데 도움이 될 것으로 보인다.

한탄강의 대표 관광시설을 함께 즐기는 통합 상품도 운영한다. 통합 상품은 '한탄강 세계지질공원센터와 테라 판타지아', '한탄강 가든 페스타와 테라 판타지아', '한탄강 세계지질공원센터·한탄강 가든 페스타와 테라 판타지아' 등으로, 개별 이용보다 저렴한 가격에 한탄강 관광을 즐길 수 있다.

관광객은 낮에는 한탄강 세계지질공원센터와 가든 페스타에서 한탄강의 지질과 생태, 빼어난 경관을 즐기고, 밤에는 '테라 판타지아'에서 빛과 음악이 어우러지는 야간 미디어 콘텐츠를 체험하며 하루를 보낼 수 있다.

백영현 시장은 "'테라 판타지아'는 한탄강의 빼어난 자연경관에 첨단 미디어 기술을 더한 포천의 새로운 야간관광 명소"라며 "관광객이 포천에서 하룻밤 머물며 한탄강의 매력을 온전히 즐길 수 있도록 체류형 관광을 적극 키워 지역경제 활성화로 이어가겠다"고 말했다.
진현탁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기