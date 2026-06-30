농사도 짓고 전기도 생산…순천시 영농형 태양광 실증 착수

수도작·밭작물 각각 50㎾ 실증단지 조성

지역 맞춤형 표준모델 마련해 농가에 보급

승주읍 영농형 태양광 실증사업장에서 이앙기로 모내기 작업을 진행하고 있다 (2) 0 전남 순천시 승주읍 영농형 태양광 실증사업장에서 이앙기로 모내기 작업을 진행하고 있다. /순천시

전남 순천시가 농업 생산과 신재생에너지 발전을 동시에 실현하는 영농형 태양광 실증사업을 본격 추진한다. 농가의 안정적인 소득 기반을 마련하는 동시에 지역 실정에 맞는 영농형 태양광 표준모델을 구축하기 위한 사업이다.30일 순천시에 따르면 영농형 태양광은 농작물을 재배하면서 태양광 발전을 통해 전력을 생산하는 미래형 농업 모델이다. 기후위기 대응과 탄소중립 실현, 농업인의 추가 소득 창출 방안으로 주목받고 있으며, 최근 관련 법률안이 국회를 통과하면서 제도 시행과 보급 확대에도 관심이 높아지고 있다.순천시는 수도작과 밭작물을 대상으로 각각 50㎾ 규모의 영농형 태양광 실증단지를 조성해 총 100㎾ 규모 사업을 추진한다. 승주읍 농업기술센터 인근에는 수도작 실증단지를 조성해 벼 재배를 시작했으며, 서면 구만리 일원에는 밭작물 실증단지를 순차적으로 조성할 계획이다.최근 열린 벼 모내기 시연회에서는 약 4m 높이의 태양광 구조물 아래에서 이앙기를 이용한 모내기를 실시했다. 농기계 운행과 영농작업이 원활하게 이뤄져 영농과 발전을 병행할 수 있는 현장 적용 가능성을 확인했다. 수도작 실증단지는 차광률을 약 30% 수준으로 설계해 벼 생육에 필요한 일조량을 확보했으며, 생산된 전력은 농업기술센터 공공시설의 자가소비 전력으로 활용할 예정이다.시는 앞으로 일반 재배지와 비교해 작물별 생육과 수확량, 발전량, 차광 영향, 농기계 작업성, 경제성 등을 종합적으로 분석할 계획이다. 이를 통해 영농형 태양광의 농업적·경제적 효과를 검증하고, 지역 맞춤형 표준모델을 마련해 농가 보급과 정책 수립의 기초자료로 활용할 방침이다.순천시 관계자는 "영농형 태양광은 농업과 에너지가 함께 성장하는 미래 농업의 새로운 대안"이라며 "실증을 통해 수확량과 발전량, 경제성 등을 면밀히 분석해 농업인이 안심하고 참여할 수 있는 기반을 마련하고, 농가 소득 증대와 지속가능한 농업 실현에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.