성남시, 1인가구 복지거점 확대…고독사 예방 안전망 강화

수정·중원·분당 5개 거점 운영… 지역 밀착 지원체계 구축

성남시_1인가구 힐링스페이스 0 신상진 성남시장이 지난해 7월 19일 중원구 하대원동에 위치한 '성남시 1인가구 힐링스페이스' 2주년 기념행사에 참석해 인사말을 하고 있다. /성남시

경기 성남시가 늘어나는 지역 내 1인가구의 사회적 고립을 줄이고 고독사를 예방하기 위해 지역복지 거점을 크게 늘리기로 했다.구체적으로는 생활권 중심의 지원체계를 마련해 위험군을 평소에도 꼼꼼하게 살피고 맞춤 복지서비스도 제공하는 등 지역사회 돌봄 기능을 강화하겠다는 게 기본 계획이다.성남시는 다음달 3일부터 1인가구 거점센터를 기존 2곳에서 5곳으로 확대해 운영한다고 30일 밝혔다.이번 확대 방침에 따라 수정구 산성종합사회복지관, 중원구 은행종합사회복지관, 분당구 한솔종합사회복지관이 새로 거점센터로 지정됐다. 기존 성남위례종합사회복지관과 판교종합사회복지관까지 더해지면서 수정·중원·분당 전 지역에서 권역별 지원이 가능해졌다는 게 시측의 설명이다.1인가구 거점센터는 중원구 하대원동에 위치한 '1인가구 힐링스페이스'와 연계해 고독사 예방과 사회적 관계망 회복 사업을 펼치는 지역 복지시설이다. 시민들이 가까운 곳에서 상담이나 프로그램을 편하게 이용할 수 있도록 접근성을 높인 것이 특징이다.거점센터에서는 1인가구 지원사업 안내와 대상자 발굴, 상담, 복지서비스 연계, 사회관계망 형성 프로그램 운영 등을 맡는다.시에 따르면 중점 관리 대상은 사회적 고립이 우려되는 고독사 위험군 500명이다. 각 거점센터가 100명씩 담당해 정기적으로 안부를 확인하고 상담하며, 위기 상황을 일찍 발견할 수 있도록 관리할 계획이다.또 편의점, 미용실, 빨래방 등에서 사용할 수 있는 생활쿠폰을 제공해 외출과 사회활동을 유도하고, 청소 지원이나 낙상 방지용품 설치 등 주거환경 개선 서비스도 함께 진행한다.거점센터는 각 종합사회복지관이 운영하고, 성남시는 연간 9000만원의 운영비를 지원한다.성남시 1인가구는 꾸준히 증가하고 있다. 통계청 인구총조사 자료를 보면 2021년 31.2%였던 1인 가구 비중이 2022년 32.6%, 2023년 33.4%, 2024년 34.5%, 2025년 35.1%로 매년 상승하고 있다.성남시는 1인 가구의 증가로 나타나는 사회적 고립 문제가 개인을 넘어서 지역사회 전체가 함께 고민하고 대응해야 할 과제라고 보고 있다.시 관계자는 "이번 거점센터 확대를 계기로 고립 위험이 있는 시민들을 더 꼼꼼하게 챙기고, 지역사회와 연결될 수 있는 복지서비스도 더 넓힐 계획"이라고 말했다.