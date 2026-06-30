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현대차 글로벌 환경 규제 ‘선제적 대응’ 및 ‘실질적 성과’는…

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강태윤 기자

승인 : 2026. 06. 30. 09:13

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2026년 지속가능성 보고서 발간
유럽·북미·인도 사업장 RE100 달성
핵심 성과 및 주요 주제 담은 '요약본'도 함께
사진1)
'2026 현대자동차 지속가능성 보고서' 이미지 / 제공=현대차
현대자동차가 글로벌 ESG 규제 강화 추세에 맞춰 선제적인 리스크 관리 역량과 미래 지속가능경영 전략 등을 담은 '2026 지속가능성 보고서'를 발간했다. 이번 보고서는 전동화 및 AI 등 산업 전환기를 맞이한 현대차의 대응 현황을 담아 3개 부문(환경·사회·지배구조)으로 구성됐다.

30일 현대차에 따르면 환경 부문은유럽·북미·인도 사업장 RE100 달성, 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 147MW 태양광 전력구매계약(PPA) 체결 등 글로벌 재생에너지 전환 노력, 폐배터리 재활용 체계 고도화 등 순환경제 구축 등 글로벌 환경 규제에 대한 선제적 대응과 실질적 성과를 중점적으로 다뤘다. 통합 수소 밸류체인 구축을 통한 수소 생태계 리더십 확대와 차세대 전동화 전환 전략도 상세히 소개했다.

사회 부문은 미국 고속도로안전보험협회(IIHS) 충돌평가 16개 차종 최고 등급(TSP/TSP+) 획득, '2030 안전경영 전략' 수립 및 안전환경 투자 확대 계획, 전동화 및 AI 가속화에 따른 임직원 직무 재배치를 돕는 '공정한 전환' 사례 등 급변하는 산업 환경에 대응하는 인적자원 관리 활동 등을 담았다.

지배구조 부문은 선임사외이사 제도 신규 도입, 전체 이사 중 4명 여성, 3명 외국 국적 선임 등 이사회 의사결정의 투명성·다양성 강화 및 독립성 제고 노력, 2025~2027년 총주주환원율 최소 35% 달성을 목표로 하는 '밸류업 프로그램', 윤리적 기술 활용을 위한 'AI 거버넌스' 단계적 구축 등 주주가치 극대화와 리스크 관리 전략을 수록했다.

한편 현대차는 독자들의 정보 접근성을 높이기 위해 지속가능성 보고서의 핵심 내용을 압축한 '보고서 요약본'을 처음으로 함께 발간했다. 지난해 주요 지속가능성 성과를 비롯해 기후변화 대응, 지속가능한 공급망 관리 등 핵심 주제에 대한 요약 페이지를 수록해 누구나 현대차의 ESG 경영 현황을 직관적으로 파악할 수 있도록 구성됐다.

현대차 관계자는 "글로벌 ESG 정보 공시 의무화 추세에 맞춰 이번 보고서에는 실질적인 ESG 리스크 관리 역량과 체계적인 이행 현황을 투명하게 담아내고자 했다"며 "핵심 성과를 담은 요약본도 함께 발간해 다양한 이해관계자들이 현대차의 ESG 행보에 공감할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
강태윤 기자
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