정읍시 민생회복지원금 298억 지역서 소비…소상공인 매출 ‘활력’

이학수 시장 "경제 회복 정책 꾸준히 발굴 지역에 활력 불어넣겠다"

이학수 정읍시장 0 이학수 정읍시장

전북 정읍시가 올해 초 지급한 300억원 규모의 민생회복지원금이 대부분 지역 상권에서 소비되며 지역경제 활성화에 기여한 것으로 나타났다.정읍시는 지난 1월 모든 시민에게 지급한 민생회복지원금 300억원 가운데 99.4%인 298억원이 지역 내에서 사용되며 사업이 마무리됐다고 30일 밝혔다.지원금 전체 지급 대상자 10만 1527명 중 98.5%인 10만 29명이 지원금을 받았다. 사용 현황을 살펴보면 소매업이 19.9%로 가장 비중이 컸다. 이어 일반음식점 14.4%, 음식료품 12.2%, 주유 10.3%, 의료 6.1% 순으로 집계됐다.전체 사용액의 86.4%는 소매업, 음식점, 미용업 같은 지역 소상공인 매장에서 소비됐다. 대형 유통 업체 사용률은 13.6%에 머물러 지원금 대부분이 지역 내 선순환으로 이어졌다는 분석이다.이학수 시장은 "민생회복지원금이 시민들의 가계 부담을 덜어주는 동시에 소상공인 매출 증대와 지역 경제 활성화에 크게 기여했다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 경제 회복 정책을 꾸준히 발굴해 지역에 활력을 불어넣겠다"고 했다.한편 이번 사업은 올해 4월부터 7월까지 서민층을 대상으로 진행한 '고유가 피해지원금 지원 사업'과는 목적과 추진 시기가 다른 별개의 정책이다.