닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

정읍시 민생회복지원금 298억 지역서 소비…소상공인 매출 ‘활력’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010435

글자크기

닫기

정읍 신동준 기자

승인 : 2026. 06. 30. 09:49

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

이학수 시장 "경제 회복 정책 꾸준히 발굴 지역에 활력 불어넣겠다"
이학수 정읍시장
이학수 정읍시장
전북 정읍시가 올해 초 지급한 300억원 규모의 민생회복지원금이 대부분 지역 상권에서 소비되며 지역경제 활성화에 기여한 것으로 나타났다.

정읍시는 지난 1월 모든 시민에게 지급한 민생회복지원금 300억원 가운데 99.4%인 298억원이 지역 내에서 사용되며 사업이 마무리됐다고 30일 밝혔다.

지원금 전체 지급 대상자 10만 1527명 중 98.5%인 10만 29명이 지원금을 받았다. 사용 현황을 살펴보면 소매업이 19.9%로 가장 비중이 컸다. 이어 일반음식점 14.4%, 음식료품 12.2%, 주유 10.3%, 의료 6.1% 순으로 집계됐다.

전체 사용액의 86.4%는 소매업, 음식점, 미용업 같은 지역 소상공인 매장에서 소비됐다. 대형 유통 업체 사용률은 13.6%에 머물러 지원금 대부분이 지역 내 선순환으로 이어졌다는 분석이다.

이학수 시장은 "민생회복지원금이 시민들의 가계 부담을 덜어주는 동시에 소상공인 매출 증대와 지역 경제 활성화에 크게 기여했다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 경제 회복 정책을 꾸준히 발굴해 지역에 활력을 불어넣겠다"고 했다.

한편 이번 사업은 올해 4월부터 7월까지 서민층을 대상으로 진행한 '고유가 피해지원금 지원 사업'과는 목적과 추진 시기가 다른 별개의 정책이다.
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기