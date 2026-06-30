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제9대 진안군의회 임기 마무리…4년간 조례 81건 제·개정

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진안 박윤근 기자

승인 : 2026. 06. 30. 11:33

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20260630 제9대 진안군의회 폐원식
제9대 진안군의회가 30일 지난 4년간의 의정활동을 마무리하고 폐원식을 개최했다./진안군의회.
제9대 진안군의회가 30일 4년간의 의정활동을 마무리하며 임기를 마쳤다.

진안군의회는 지난 2022년 7월 출범 이후 '군민과 함께 밝은 미래를 열어가는 진안군의회'를 의정 목표로 현장 중심의 의정활동과 군민 소통 강화에 힘써왔다.

제9대 진안군의회는 지난 4년간 총 30회의 회기동안 정례회 8회, 임시회 22회를 개최해 조례안, 예산안, 주요 현안 안건 등을 심도 있게 심의·의결했다. 특히 의원발의 조례·규칙 81건을 제·개정하고, 군정질문 87회, 5분 자유발언 52회, 건의안·결의안·성명서 23건 채택, 등 활발한 의정활동을 펼치며 지역 발전을 위한 정책 기반 마련에 앞장섰다.

또한 의원간담회 53회와 의원연구활동 6회와 행정사무감사를 통해 총 1386건의 지적 및 개선 요구사항을 제시하며 군정 전반을 면밀히 점검하며 군정 운영을 뒷받침했다.

지역 현안 해결을 위한 의회 차원의 대응도 적극적으로 추진했다. 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 위한 건의안채택과 송전선로특별위원회를 구성·운영해 합리적인 대응 방안을 마련하기 위해 노력했다.

동창옥 의장은 "제9대 의회는 지난 4년간 함께해 주신 군민 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로도 진안군의회가 군민에게 신뢰받고 지역 발전을 이끄는 의회로 지속 성장해 나가길 기대한다"고 밝혔다.
박윤근 기자

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