“인프라·환경 다 좋아요”…네덜란드 ‘라익즈완’ 한국 투자처로 광명 선택

채소 육종 분야 글로벌 기업…市 "지속적인 투자유치 활동 결실"

광명시_라익즈완 한국지사 유치 0 지난달 24일 광명시 일직동 유플래닛타워에서 열린 라익즈완 한국지사 개소식 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 렌스 크니어림 라익즈완 아시아 비즈니스 매니저, 김민정·한영 라익즈완 한국지사 공동대표, 조항진 한국종자협회장, 릭 노벨 주한네덜란드대사관 농무참사관, 강호진 주한네덜란드대사관 농무관. /광명시

네덜란드의 세계적인 채소 육종 기업인 라익즈완(Rijk Zwaan)이 한국 투자처로 광명시를 선택했다.광명시는 라익즈완의 한국지사 설립을 성사시키며 글로벌 기업 투자유치 성과를 거뒀다고 1일 밝혔다. 지난달 24일 일직동 유프래닛타워에 한국지사를 오픈한 라익즈완은 이날부터 본격적인 업무를 시작했다.1924년 설립된 라익즈완은 전 세계 100여 개국에 진출해 있는 네덜란드의 대표적인 채소 육종 기업이다. 세계 채소 종자 시장의 약 10%를 점유할 만큼 뛰어난 기술력과 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업이다.이번 유치는 오랜 기간 펼쳐온 치밀한 전략과 지속적인 소통이 만들어 낸 결실이라는 게 광명시 측의 설명이다. 시는 2025년 코트라(KOTRA) 암스테르담 무역관을 통해 라익즈완의 수도권 서남부 지역 지사 설립 계획을 파악한 후 네덜란드 본사와 아시아 지역 관계자들과 꾸준히 협의해 왔다.라익즈완은 광명시의 우수한 교통 인프라와 비즈니스 환경 등을 종합적으로 검토한 끝에 한국지사 설립지로 최종 결정했다. 시는 이번 유치를 교두보 삼아 글로벌 기업 유치 활동에 더욱 박차를 가할 방침이다.특히 현재 추진 중인 '경제자유구역 지정'과 연계해 우수한 외국 투자기업들이 광명시에 안정적으로 정착할 수 있도록 다각적인 지원책을 마련할 계획이다.박승원 시장은 "글로벌 그린 바이오 시장을 대표하는 라익즈완의 한국지사가 광명시에 자리잡은 것을 30만 시민과 함께 진심으로 환영한다"며 "앞으로도 국내외 우수기업들이 광명시의 우수한 인프라를 바탕으로 함께 성장할 수 있도록 행정·제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.