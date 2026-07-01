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순천시, 폐보도블록 무상 배부…폐기물 줄이고 시민 활용도 높여

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순천 나현범 기자

승인 : 2026. 07. 01. 10:17

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공원 정비사업 발생 보도블록 재활용으로 자원순환 실천
공원 정비사업 추진 과정에서 발생한 재사용 가능한 폐보도블록을 시민들에게 무상으로 나눠 자원순환 실천과 폐기물 감량에 나섰다
전남 순천시가 공원 정비사업 추진 과정에서 발생한 재사용 가능한 폐보도블록을 시민들에게 무상으로 나눠 자원순환 실천과 폐기물 감량에 나섰다. /순천시
전남 순천시가 공원 정비사업 과정에서 발생한 폐보도블록을 시민들에게 무상으로 제공하며 예산 절감과 자원순환 실천에 나섰다.

순천시는 재사용이 가능한 콘크리트 보도블록을 폐기물로 처리하는 대신 시민들에게 무상 배부하는 사업을 추진했다고 1일 밝혔다. 이번 사업은 폐기물 발생을 줄이고 자원을 효율적으로 활용하는 동시에 시민들의 생활 편의를 높이기 위해 마련됐다.

시는 실·과·소와 읍·면·동을 통해 수요조사를 실시하고 신청자를 모집한 뒤 보도블록을 무상 배부했다. 반출은 신청자별 시간을 배정해 안전하게 진행했다. 이번 무상 나눔으로 폐기물 처리 물량을 줄여 폐기물 처리비와 운반비를 절감하는 등 예산 절감 효과를 거뒀으며, 건설폐기물 발생량 감소와 자원 재활용에도 기여했다.

또 재사용 가능한 자재를 시민들이 직접 활용할 수 있도록 함으로써 생활 편의를 높이고 자원순환에 대한 시민 참여를 확대하는 계기가 됐다.

순천시 관계자는 "재사용 가능한 자재를 시민들과 함께 활용함으로써 예산 절감과 환경보호라는 두 가지 효과를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 공원 정비사업 과정에서 발생하는 재사용 가능한 자재는 적극 활용해 자원순환 행정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
나현범 기자

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