전자담배 갈아타도 소용없다…완전금연보다 폐암 발생률 최대 1.9배 높아

분당서울대병원 연구팀 "전자담배도 흡연…완전 금연이 최선"

[사진] 분당서울대병원 호흡기내과 김연욱 교수 1 김연욱 분당서울대병원 호흡기내과 교수. /분당서울대병원

일반담배(연초)를 피던 흡연자가 전자담배로 갈아타더라도 폐암에 걸릴 위험을 충분히 낮출 수 없다는 사실이 대규모 인구집단을 대상으로 진행한 연구를 통해 확인됐다.일반담배를 끊은 뒤에도 전자담배를 계속 사용할 경우, 폐암 발생과 사망 위험이 완전히 금연한 사람보다 더 높게 나타나 금연 정책과 흡연에 대한 인식 변화에 새로운 근거를 제시했다.1일 분당서울대병원에 따르면 호흡기내과 김연욱 교수연구팀은 일반담배 흡연 경험이 있는 국내 성인 452만4895명을 대상으로 전자담배 사용과 폐암 발생 및 사망의 연관성을 조사해 그 결과를 국제 의학 학술지 '네이처 메디신'에 발표했다.연구진은 2018년 국가건강검진 자료와 2012~2014년 건강검진 기록을 연계해 총 2418만2543인년(person-years) 규모의 추적관찰을 수행했다. 이처럼 방대한 분석은 전자담배의 장기적 건강 영향을 평가한 연구 중에서도 세계적으로 드문 수준이다.조사 결과, 일반담배를 끊은 후 전자담배를 매일 사용한 사람은 완전히 금연한 사람보다 폐암이 발생할 위험이 1.56배, 폐암으로 인한 사망 위험은 2배 높았다. 일반담배 흡연을 계속한 집단은 각각 1.78배, 2.41배의 위험을 보여 가장 수치가 높았지만, 전자담배로 전환한 경우도 완전 금연에 비해 위험이 크게 줄지는 않았다.오랜 흡연 경력이 있는 고위험군에서는 격차가 더 벌어졌다. 50~80세이면서 평생 흡연량이 20갑년 이상인 경우, 전자담배를 쓰는 사람의 폐암 발생 위험은 완전 금연자보다 1.91배, 사망 위험은 1.92배 높았다.연구진은 전자담배가 일반담배를 피울 때 나오는 일부 유해물질은 줄일 수 있지만, 포름알데히드 같은 발암물질 노출마저 완전히 없애진 못한다고 설명했다. 폐암 등 흡연 관련 질환의 위험을 줄이려면 일반담배를 전자담배로 바꾸는 데 그치지 않고, 모든 담배 제품 사용을 중단하는 것이 중요하다고 강조했다.김 교수는 "전자담배로 바꾼 뒤 금연했다고 생각하는 분들이 적지 않지만, 이 역시 흡연에 해당한다"며 "폐암 위험을 확실히 줄이려면 일반담배와 전자담배 모두 끊는 '완전 금연'이 가장 효과적"이라고 말했다.