검단신도시에 ‘아이 키우기 좋은 집’ 들어선다

인천시, '육아친화형' 공공임대주택 80호 공급…국비 38억 확보

noname01 0 인천 검단신도시에 들어설 예정인 통합공공임대주택 조감도/인천시

인천 검단신도시에 보육과 돌봄, 교육 기능을 갖춘 '육아친화 특화주택'이 들어선다.인천광역시는 국토교통부의 '2026년도 상반기 특화주택 공모'에 검단신도시 AA7블록이 최종 선정됨에 따라 신혼부부와 양육 가구를 위한 맞춤형 주거 플랫폼 조성에 본격 착수한다고 1일 밝혔다.이번 사업은 지자체가 지역별 주거 수요와 정책 여건을 반영해 특화 계획을 제안하는 '지역제안형 특화주택' 방식으로 추진된다.시는 검단신도시 AA7블록에 조성되는 총 1006호의 통합공공임대주택 중 80호를 신혼부부 및 6세 이하 자녀 양육 가구를 위한 육아친화형 주택으로 공급할 방침이다. 단지는 지하 2층, 지상 20층, 8개 동 규모로 건설된다.핵심은 주거와 보육이 결합된 '육아친화플랫폼'이다. 인천시는 이번 공모 선정으로 국비 38억2000만원을 확보해 해당 단지 내에 돌봄, 교육, 커뮤니티 기능을 갖춘 전용 공간을 조성한다. 이를 통해 입주민들이 단지 내에서 육아 서비스를 한 번에 누릴 수 있는 원스톱 생활 환경을 마련하겠다는 구상이다.검단AA7블록은 교육 시설과 생활 인프라 접근성이 뛰어나 신혼부부와 어린 자녀를 둔 가구의 주거 선호도가 높은 지역으로 꼽힌다. 시는 이번 사업이 해당 가구들의 안정적인 정착과 양육 환경 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.시는 민간사업자 공모와 사업계획 승인 등의 절차를 거쳐 2028년 하반기 착공, 2031년 준공 및 입주를 목표로 사업을 추진한다.손명진 시 주택정책과장은 "이번 공모 선정은 신혼부부와 자녀 양육 가구의 주거 안정과 복지 향상을 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "주거와 돌봄을 연계한 수요자 중심의 공공주택 공급을 확대해 시민이 체감할 수 있는 주거복지 체계를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.