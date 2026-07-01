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백영현 포천시장 “지금은 중요한 역사의 변곡점...더 큰 포천의 미래 만들 것”

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포천 진현탁 기자

승인 : 2026. 07. 01. 14:57

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백영현 포천시장이 1일 시청 대회의실에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다./진현탁 기자
연임에 성공한 백영현 경기 포천시장이 1일 취임식을 갖고 민선 9기 시정의 공식 출범을 알렸다. 백 시장은 지난 4년간 다져온 성장 기반을 바탕으로 시민이 체감하는 변화를 만들어 '더 큰 포천의 미래'를 실현하겠다고 밝혔다.

백 시장은 1일 시청 대회의실에서 열린 취임식에서 "민선8기 4년이 포천의 가능성을 확인하고 미래 성장 기반을 다져왔다면, 민선9기는 우리가 꿈꿔온 미래를 시민의 삶 속에서 현실로 만들어 가는 시간이 될 것"이라며 취임일성을 대신했다.

이어 "청년이 꿈을 펼치고 기업이 성장하며 시민 모두가 행복과 자부심을 느끼는 도시, 누구나 포천 시민이라는 사실을 자랑스럽게 여기는 '프라이드 포천'을 만드는데도 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.

백 시장은 지난 민선8기를 포천의 미래를 준비한 시간으로 평가했다.

그는 "교육발전특구 시범지역 선정과 경기국방벤처센터 유치, 한탄강 관광 활성화 등 의미 있는 성과들을 하나씩 만들어 올 수 있었던 것은 늘 함께하는 시민 덕분이었으며, 이러한 성과들을 바탕으로 이제 포천은 더 높이 도약해야 할 시점에 와 있다"고 말했다.

아울러 "그 어느 때보다 중요한 역사의 변곡점 앞에 서 있는 지금, 이 소중한 기회를 살려 시민과 함께 반드시 더 큰 포천의 미래를 만들어 가겠다"고 강조했다.

이를 위해 "△시민의 일상에 쉼과 여유가 스며드는 생활밀착형 정원도시 조성 △K-AI 첨단 방위산업 혁신 클러스터 구축 △교육발전특구·평화경제특구 지정 △지속가능한 스마트 농축산업 기반 구축 △광역교통망 확충 속도 등 5개 핵심과제를 중점 추진하겠다"고 했다.

또 백 시장은 "시민과의 약속을 시정 운영의 가장 중요한 기준으로 삼아, 공약 하나하나를 책임 있게 실천해 나가겠다"면서 "시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고, 현장을 가장 먼저 찾으며, 시민이 체감할 수 있는 변화와 성과로 답하겠다"고도 했다.

이에 앞서 백 시장은 제9대 취임 후 첫 공식 일정으로 지난해 집중호우로 피해를 입은 내촌면 수해복구 현장을 방문했다. 이번 현장 방문은시민 안전과 민생 현안을 최우선으로 하는 현장 중심 행정의 일환으로, 백 시장은 왕숙천 재해복구 현장을 비롯해 내촌면 일대 수해복구 추진 상황을 집중적으로 점검했다.
진현탁 기자

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