백영현 포천시장 “지금은 중요한 역사의 변곡점...더 큰 포천의 미래 만들 것”

clip20260701105225 0 백영현 포천시장이 1일 시청 대회의실에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다./진현탁 기자

연임에 성공한 백영현 경기 포천시장이 1일 취임식을 갖고 민선 9기 시정의 공식 출범을 알렸다. 백 시장은 지난 4년간 다져온 성장 기반을 바탕으로 시민이 체감하는 변화를 만들어 '더 큰 포천의 미래'를 실현하겠다고 밝혔다.백 시장은 1일 시청 대회의실에서 열린 취임식에서 "민선8기 4년이 포천의 가능성을 확인하고 미래 성장 기반을 다져왔다면, 민선9기는 우리가 꿈꿔온 미래를 시민의 삶 속에서 현실로 만들어 가는 시간이 될 것"이라며 취임일성을 대신했다.이어 "청년이 꿈을 펼치고 기업이 성장하며 시민 모두가 행복과 자부심을 느끼는 도시, 누구나 포천 시민이라는 사실을 자랑스럽게 여기는 '프라이드 포천'을 만드는데도 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.백 시장은 지난 민선8기를 포천의 미래를 준비한 시간으로 평가했다.그는 "교육발전특구 시범지역 선정과 경기국방벤처센터 유치, 한탄강 관광 활성화 등 의미 있는 성과들을 하나씩 만들어 올 수 있었던 것은 늘 함께하는 시민 덕분이었으며, 이러한 성과들을 바탕으로 이제 포천은 더 높이 도약해야 할 시점에 와 있다"고 말했다.아울러 "그 어느 때보다 중요한 역사의 변곡점 앞에 서 있는 지금, 이 소중한 기회를 살려 시민과 함께 반드시 더 큰 포천의 미래를 만들어 가겠다"고 강조했다.이를 위해 "△시민의 일상에 쉼과 여유가 스며드는 생활밀착형 정원도시 조성 △K-AI 첨단 방위산업 혁신 클러스터 구축 △교육발전특구·평화경제특구 지정 △지속가능한 스마트 농축산업 기반 구축 △광역교통망 확충 속도 등 5개 핵심과제를 중점 추진하겠다"고 했다.또 백 시장은 "시민과의 약속을 시정 운영의 가장 중요한 기준으로 삼아, 공약 하나하나를 책임 있게 실천해 나가겠다"면서 "시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고, 현장을 가장 먼저 찾으며, 시민이 체감할 수 있는 변화와 성과로 답하겠다"고도 했다.이에 앞서 백 시장은 제9대 취임 후 첫 공식 일정으로 지난해 집중호우로 피해를 입은 내촌면 수해복구 현장을 방문했다. 이번 현장 방문은시민 안전과 민생 현안을 최우선으로 하는 현장 중심 행정의 일환으로, 백 시장은 왕숙천 재해복구 현장을 비롯해 내촌면 일대 수해복구 추진 상황을 집중적으로 점검했다.