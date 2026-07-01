시민 쉼터부터 온실가스 감축까지…자전거길에 구축된 ‘시흥형 RE100’

시흥방조제 자전거길에 태양광 발전시설 설치

발전 수익, 쉼터 조성과 시설 확충으로 환원

보도자료2 시화방조제 자전거길에 설치된 디자인 태양광 0 시화방조제 자전거길에 설치된 '디자인 태양광 발전시설' 모습. /시흥시

경기 시흥시가 재생에너지 생산과 시민 편의를 결합한 새로운 에너지 모델을 선보였다.시흥시는 시화방조제 자전거길에 디자인 태양광 발전시설을 설치하고, 여기서 발생하는 수익을 시민 쉼터 조성과 시설 확충에 환원하는 '시흥형 RE100' 체계를 구축했다고 1일 밝혔다.이번 사업은 정왕동 2376번지 일원 시화방조제 하부 자전거도로 약 840m 구간에 총사업비 17억원(민간투자 100%)을 투입해 추진됐다. 디자인 태양광 설비(761.6kW)를 설치하고, 시민들이 편리하게 이용할 수 있는 편의시설도 함께 조성했다.앞서 시는 지난 3월 '경기햇빛자전거길 1호' 준공 이후 발전사업자와 협력해 4~6월 발전수익 환원사업을 추진했다. 이를 통해 쉼터와 운동기구, 공기주입기, 자전거 거치대, 폐쇄회로 텔레비전(CCTV), 발광다이오드(LED) 경관조명 등 자전거 이용자를 위한 편의시설을 확충했다.이번 사업은 발전사업자가 발전 수익 일부를 지역사회에 환원하는 '시흥형 햇빛소득' 모델로 추진됐다는 점에서 의미가 있다.시흥의 공공형 햇빛소득은 공공 유휴부지를 활용한 민간 발전사업자가 발전 수익을 시민과 미래세대에 환원하는 시흥시 정책 모델이다. 발전사업자는 약 7억원 규모의 시민환원 사업을 통해 자전거 이용 환경을 개선했으며, 시민들이 재생에너지의 혜택을 직접 체감할 수 있도록 했다.사업 추진 과정에서는 태양광 설치와 간섭되는 기존 수목 159주를 벌목하지 않고 모두 다른 곳으로 옮겨 심어 환경 보전과 재생에너지 확대를 함께 실현했다.시화방조제 디자인 태양광은 연간 약 102만kWh의 친환경 전력을 생산해 일반가구 283세대가 사용할 수 있는 전력을 공급할 수 있으며, 연간 약 468톤의 온실가스 감축 효과도 기대된다.생산된 전력은 기업의 RE100 이행에도 활용돼 시민과 기업, 미래세대를 연결하는 재생에너지 선순환 체계 구축에 기여할 전망이다. RE100은 기업이 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하도록 하겠다는 국제 캠페인이다.시는 올 하반기 신천동 청소년단기쉼터를 대상으로 태양광 기부사업도 추진하는 등 발전 수익을 지역사회에 환원하는 시흥형 햇빛소득 모델을 지속적으로 확대할 계획이다.임병택 시장은 "시화방조제 디자인 태양광은 재생에너지를 생산하는 시설을 넘어 시민들이 그 혜택을 직접 체감하고 함께 나누는 에너지 정책의 새로운 모델"이라며 "앞으로도 시민과 함께하는 시흥형 RE100 정책을 확대해 대한민국 에너지 전환을 선도해 나가겠다"고 말했다.