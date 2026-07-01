제13대 전북도의회 전반기 의장에 김희수…부의장 이병도·박정규 선출

김희수 의장은 1일 도의회 본회의장에서 열린 제429회 임시회 의장단 선거에서 재적의원 44명의 만장일치 지지를 받아 44표를 획득하며 전반기 의장에 선출됐다.
김 의장은 당선 인사를 통해 "민생의 목소리를 담아 집행부를 건강하게 견제하고 협력하며, 의원님들과 함께 도민에게 신뢰받는 의회의 새 봄을 열어 나가겠다"고 밝혔다.
김 의장은 제12대 도의회 제2부의장을 지냈으며, 12대 도의회에서 문화안전소방위원회와 농업복지환경위원회, 제3기 윤리특별위원회 위원 등으로 활동했다.
이날 의장단 선거에서 제1부의장에는 이병도 의원(44표), 제2부의장에는 박정규 의원(44표)이 각각 선출됐다.
이병도 부의장은 "화합의 힘으로 더 강한 의회를 만들겠다"며 "권위보다는 책임을, 대립보다 통합을, 말보다 실천을 위해서 부지런히 노력하겠다"고 말했다.
이 부의장은 제12대 도의회 문화건설안전위원장과 경제산업건설위원회, 제3기 예산결산특별위원회 위원 등으로 활동했다.
박정규 부의장은 "항상 낮은 자세와 경청의 자세로 임하면서 소통 창구가 돼서 현장의 민의가 정책에 반영되도록 발로 뛰겠다"고 말했다.
박 부의장은 제12대 도의회 문화안전소방위원장과 행정자치위원회, 제2기 윤리특별위원장 등으로 활동했다.
한편 도의회는 2일에는 전반기 상임위원장단을 선출하며, 3일에는 운영위원장을 선출한다.